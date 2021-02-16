Лига Европы

Маттиас Гестраниус станет главным судьей предстоящего поединка киевского клуба в Лиге Европы.

Динамо Киев примет на своем поле бельгийский Брюгге в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, предстоящую встречу рассудит бригада арбитров из Финляндии.

Главным рефери поединка станет Маттиас Гестраниус, а помогать на линиях ему будут Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре.

Четвертым судьей назначен итальянец Даниэле Довери, а отвечать за работу VAR будут два арбитра английской Премьер-лиги - Стюарт Атвелл и Пол Тирни.

Напомним, матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.