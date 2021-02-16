Лига Европы

Франсуа Летексье станет главным арбитром матча "горняков" в плей-офф ЛЕ.

Главным арбитром первого матча 1/16 финала Лиги Европы между Маккаби Тель-Авив — Шахтер Донецк станет Франсуа Летексье из Франции. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему на бровке будут также французские судьи Сириль Мунье и Меди Рамуни. Четвертым рефери назначен Карим Абед, а Клеман Тюрпен вместе с Жером Брисар будут отвечать за работу VAR.

Напомним, что первый матч Шахтера против Маккаби Тель-Авив пройдет 18 февраля в Израиле, а ответная встреча в Киеве запланирована на 25 февраля. Следить за событиями выездного поединка "горняков" в Лиге Европы вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.