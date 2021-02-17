Лига Европы

Football.ua провел анализ поединков бельгийского коллектива против представителей нашей страны.

Грядущие матчи с Динамо станут 16 и 17 поединком Брюгге против украинской команды в еврокубках. Накануне этих встреч, Football.ua предлагает вспомнить, как проходили предыдущие противостояния бельгийского гранда с украинскими командами.

Кубок обладателей Кубков 1995\1996, 1 раунд

14.09.1995. Брюгге, "Ян Брейдель". Брюгге — Шахтёр 1:0 (Шпехар, 87)

28.09.1995. Донецк, ЦС "Шахтёр". Шахтёр — Брюгге 1:1 (Воскобойник, 61 — Станич, 60)

Судьба впервые свела Брюгге с Шахтёром во времена, когда донецкий клуб и близко не обладал тем потенциалом и авторитетом в Европе, который у него появится в дальнейшем. Шахтёр тех времён — это был не более, чем крепкий украинский клуб, для которого успехом было пройти два-три квалификационных раунда в еврокубковом турнире. Потому, конечно, фаворитом противостояния однозначно считались бельгийцы.

Тем не менее, подопечные Валерия Рудакова сумели дать бой бельгийцам, лишь минимально уступив в первом матче и сыграв вничью в ответном. Поединок в Донецке прошёл на стадионе "Шахтёр". Спустя 17 дней после матча с Брюгге на этом стадионе произошёл теракт, в результате которого погиб президент донецкого клуба Ахать Брагин.

Кубок УЕФА 2001\2002, 2 раунд

18.10.2001. Киев, "Динамо". ЦСКА — Брюгге 0:2 (Вергеен, 33, 47)

01.11.2001. Брюгге, "Ян Брейдель". Брюгге — ЦСКА 5:0 (Мартенс, 4, 73, 90, Вергеен, 7, Мендоса, 42)

В 2001 году киевские "армейцы" во второй раз в своей истории попали в еврокубки. И если первая попытка закончилась фиаско уже при первом же попавшемся серьёзном сопернике (в квалификационном раунде КОК 97/98 ЦСКА обыграл ирландский Корк Сити, а уже на следующем этапе уступил московскому Локомотиву), то вторая получилась куда веселее. Без проблем пройдя финский Йокерит в квалификации, "армейцы" в зрелищном поединке одолели Црвену Звезду — 3:2.

В Белграде подопечным Олега Кузнецова удалось отстоять нулевую ничью и пройти дальше. В составе того ЦСКА, среди прочих, выступали такие игроки как Вячеслав Кернозенко, Андрей Кирлик, Сергей Билозор, Сергей Закарлюка, Руслан Костышин, Сергей Ткаченко, Александр Косырин… К слову, ворота Црвены Звезды в матче в Белграде защищал Владимир Дишленкович, ещё не помышлявший о том, чтобы принять украинское гражданство. А в запасе у сербов (представлявших тогда совсем другую страну — Югославию) в двух матчах с ЦСКА отсидел ещё малоизвестный, 19-летний защитник Неманья Видич.

В следующем раунде ЦСКА выпало сыграть с вице-чемпионом Бельгии и Брюгге не оставил "армейцам" ни малейших шансов — 0:2 в Киеве и 5:0 в Бельгии. Так завершилась история выступлений киевского ЦСКА в еврокубках.

Лига Чемпионов 2002\2003, 3 квалификационный раунд

14.08.2002. Донецк, ЦС "Шахтёр". Шахтёр — Брюгге 1:1 (Агахова, 47 — Симонс, 86 (пен.)

28.08.2002. Брюгге, "Ян Брейдель". Брюгге — Шахтёр 1:1 (Чех, 75 — Воробей, 13) (серия пенальти 4:1)

Менее чем через год после матчей с ЦСКА, Брюгге вновь пожаловал в Украину, на этот раз, на матч с Шахтёром. Но это уже был совсем другой Шахтёр, чем в 1995-м. На этот раз Брюгге предстояло сыграть с новоиспеченным чемпионом Украины, громко заявлявшем о своих амбициях. Потому, на этот раз бельгийцам пришлось куда сложнее, особенно в Донецке, где Шахтёр на протяжении большей части поединка обладал преимуществом и не раз имел возможность удвоить преимущество в счёте. Однако, судьба улыбнулась Брюгге, и бельгийцы в конце матча сумели сравнять счёт. Ответный поединок завершился с таким же счётом и Брюгге сумел пройти дальше лишь благодаря серии пенальти.

Лига Чемпионов 2004\2005, 3 квалификационный раунд

11.08.2004. Донецк, РСК "Олимпийский". Шахтёр — Брюгге 4:1 (Агахова, 15, Марика, 70, Воробей, 77, Брандао 90+1 — Балабан, 50)

25.08.2004. Брюгге, "Ян Брейдель". Брюгге — Шахтёр 2:2 (Чех, 15, 34 (пен.) — Вукич, 6, 53)

Ровно через два года Брюгге вновь предстояло сыграть с Шахтёром. И это снова был совсем другой Шахтёр. "Горняков" только-только возглавил Мирча Луческу, в команде прибыло качественных легионеров, игроки из первого чемпионского состава окрепли и заматерели. В Донецке Брюгге предстояло сыграть на новом стадионе — ЦС "Шахтёр" был отдан молодёжке, а основная команда теперь выступала на более современном "Олимпийском".

В первом матче, "горняки", за счёт мощной концовки, сумели одержать уверенную победу — 4:1 (именно с таким счётом, Шахтёр уступил Брюгге в серии пенальти два года назад – месть удалась!). В Бельгии подопечным Луческу оставалось играть по счёту, что они и делали – 2:2 и Шахтёр впервые обыграл Брюгге в двухматчевом противостоянии.

Кубок УЕФА 2004\2005, групповой этап

21.10.2004. Днепропетровск, "Метеор". Днепр — Брюгге 3:2 (Венглинский, 10, 62, Рыкун, 45+1 — Чех, 37, Балабан, 43)

Уже спустя два месяца Брюгге вновь пожаловал в Украину — на этот раз, в гости к прекрасному Днепру Евгения Кучеревского. В тот период групповой этап Кубка УЕФА выглядел немного странно — в группах выступали по пять команд, которые играли в один круг и три лучших команды выходили в следующий раунд. Поединок Днепра с Брюгге пришёлся на первый тур группового раунда. Это был яркий, насыщенный матч, в котором зрители увидели пять забитых мячей, но самое главное – победу Днепра, давшую задел для дальнейшего успешного прохождения группового раунда.

Лига Европы 2009\2010, групповой этап

17.09.2009. Брюгге, "Ян Брейдель". Брюгге — Шахтёр 1:4 (Герарс, 62 — Гай, 12, Виллиан, 19, Срна, 35, Кравченко, 75)

03.12.2009. Донецк, "Донбасс Арена". Шахтёр — Брюгге 0:0

Если в 2002 Брюгге играл с Шахтёром-действующим чемпионом Украины, то на этот раз — с действующим обладателем Кубка УЕФА. Который, правда, умудрился уступить в квалификации ЛЧ Тимишоаре… Тем не менее, эффектная выездная победа над бельгийцами 1:4 теперь воспринималась как закономерность — Шахтёр ведь очевидно выше классом. В Донецке бельгийцам вновь предстояло сыграть на новом стадионе. Уже третьем, против одного и того же соперника! На новенькой "Донбасс-Арене", команды сыграли в, устраивающую обоих, нулевую ничью.

Лига Европы 2014\2015, 1\4 финала

16.04.2015. Брюгге, "Ян Брейдель". Брюгге — Днепр 0:0

23.04.2015. Киев, НСК "Олимпийский". Днепр — Брюгге 1:0 (Шахов, 82)

Брюгге стал также частью сказочного евросезона Днепра, завершившегося выходом в финал ЛЕ. Два четвертьфинальных матча запомнились упорной борьбой на поле, завершившейся красивейшим голом Евгения Шахова в концовке ответного поединка на заполненном "Олимпийском" в Киеве. Далее подопечных Маркевича ожидало красочное противостояние с Наполи и "седьмое небо" Мирона Богдановича…

Лига Чемпионов 2019\2020, 3 квалификационный раунд

06.08.2019. Брюгге, "Ян Брейдель". Брюгге — Динамо 1:0 (Ванакен, 37)

13.08.2019. Киев, НСК "Олимпийский". Динамо — Брюгге 3:3 (Буяльский, 5, Шепелев, 50, Мехеле, (аг), 90+3 — Вормер, 38, Дели, 88, Опенда, 90+5)

Противостояние Динамо с Брюгге, завершившееся увольнением Хацкевича, ещё свежо в памяти, хотя заполненный болельщиками "Олимпийский" и выглядит теперь как нечто из другой жизни… Концовка матча в Киеве — это была настоящая футбольная драма, когда отчаяние переходило в счастье и наоборот за считанные минуты. Для Динамо этот триллер завершился вылетом из ЛЧ, но спустя два года, можно смело сказать, что этот вылет стал толчком для развития клуба и теперь бельгийцам предстоит сыграть против значительно окрепшего Динамо.

Итого. Всего Брюгге провёл 15 матчей с четырьмя украинскими командами. 4 раза побеждал Брюгге, 7 матчей завершались вничью и 4 раза побеждали украинские клубы. На счету бельгийцев 21 забитый мяч, украинские команды огорчили вратарей Брюгге 20 раз. Чаще других ворота украинских команд поражал Настя Чех — на счету словенского хавбека со странным именем четыре забитых мяча — три в ворота Шахтёра и ещё один в ворота Днепра. Из футболистов украинских команд больше двух мячей в ворота Брюгге никто не забивал. По два гола на свой счёт записали Агахова, Воробей, Вукич и Венглинский.

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