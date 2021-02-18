Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединков плей-офф второго по значимости европейского кубка.

После зимнего перерыва в розыгрыше еврокубков, Лига чемпионов своими стартовыми поединками 1/8 финала позволила вновь прочувствовать атмосферу международных состязаний, а матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА должны будут дополнительно подпитать интерес аудитории к подобным противостояниям.

Олимпиакос — ПСВ

Четверг, 18 февраля, 19:55. Пирей, Георгиос Караискакис. Арбитр — Андреас Экберг (Швеция).

Действующий чемпион Греции, как и полагается ему по статусу, начинал еврокубковый сезон в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, но, попав в достаточно сложную группу с Манчестер Сити, Порту и Марселем, сумел оказаться сильнее только абсолютно завалившего начало сезона коллектива Андре Виллаш-Боаша.

Соперником по первому раунду плей-офф для греческого клуба станет нидерландский ПСВ, который в досрочно завершенном прошлом сезоне внутреннего первенства сумел занять лишь аномально низкую, как для себя образца последних лет, четвертую позицию.

В группе Лиги Европы УЕФА "крестьяне" встретились, в том числе, с кипрской Омонией, которую Олимпиакос благополучно понизил в классе в рамках плей-офф квалификации к главному клубному европейскому состязанию. Как итог, 12 набранных очков позволили нидерландцам, наравне с отставшей на один балл испанской Гранадой выйти в следующий раунд.

Ориентировочные составы:

Олимпиакос: Са — Лала, Холебас, Ба, Рябчук — Масурас, Камара, М’Вила, Бухалакис — Врусаи, эль Араби.

ПСВ: Мвого — Дюмфрис, Тезе, Баумгартль, Боскальи, Макс — Сангаре, Росарио — Жуниор, Томас — Мален.

Не сыграют: Семеду — Мадуэке, Гакпо, Ихаттарен, Ледесма, Виргивер, Ромеро.

прогноз 2:0

Янг Бойз — Байер

Четверг, 18 февраля, 19:55. Берн, Ванкдорф. Арбитр — Антонио Матеу Лаос (Испания).

Прошлый сезон швейцарской Суперлиги Янг Бойз завершил завоеванием чемпионского титула, однако пройти через квалификацию Лиги чемпионов УЕФА так и не сумел, пропусти вперед себя Мидтьюлланд. Однако в Лиге Европы дела у команды Герардо Сеоане сложились достаточно неплохим образом, однако вторая строчка, позади римской Ромы, вынудила их во время жеребьевки понервничать в ожидании достаточно серьезного противника.

Леверкузенский Байер в текущем сезоне не является подарком ни для одного из возможных оппонентов. Команда Петера Боша с легкостью преодолела групповой этап Лиги Европы, набрав 15 очков из 18 возможных, поэтому будет рассчитывать на дальнейшее продолжение турнирного пути.

Ориентировочные составы:

Янг Бойз: фон Балльмоос — Хефти, Цезигер, Гарсия, Лефор — Нгамале, Эбишер, Ридер, Сулеймани — Мамбимби, Сибачо.

Байер: Ломб —Тапсоба, Драгович, Едвай — Фосу-Менса, Амири, Вирц, Венделл — Дьяби, Бейли, Шик.

Не сыграют: Нсаме, Сиерро, Камара, Мартинш Шпильманн — Беллараби, Градецки, Бендер, Вайзер.

прогноз 2:2

Краснодар — Динамо Загреб

Четверг, 18 февраля, 19:55. Краснодар, Арена Краснодар. Арбитр — Бартош Франковски (Польша).

Как для дебютного сезона на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, коллектив Мурада Мусаева сыграл очень даже неплохо. На фоне остальных представителей своей страны, так вообще — превосходно. Однако поздний выход национального первенства с зимней паузы всегда вредил российским командам в весенней части еврокубков, поэтому бороться "быкам" предстоит не только против соперников, но и против собственной физической формы.

Хорватский чемпион в этом сезоне решил обойтись без участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, хотя, теоретически, мог оказаться на месте Ференцвароша в квартете с одноименным клубом из Киева. Но как же здорово команда Зорана Мамича смотрелась в группе Лиги Европы! К слову, Динамо оставило за бортом московский ЦСКА, поэтому опыт игры в Российской Федерации у него уже имеется.

Ориентировочные составы:

Краснодар: Городов — Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов — Газинский, Вилена — Олссон, Кабелла, Классон — Берг.

Динамо Загреб: Загорац — Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол — Кастрати, Адеми, Якич, Леовац — Майер, Иванушец — Петкович.

Не сыграют: Рамирес, Стоцкий — Мохарамми.

Под вопросом: Сафонов, Вандерсон, Петров, Ари — Ливакович.

прогноз 1:1

Брага — Рома

Четверг, 18 февраля, 19:55. Брага, Брага Мунисипал. Арбитр — Иштван Ковач (Румыния).

В бытности тренера донецкого Шахтера у Паулу Фонсеки были достаточно неоднозначные отношения с луганской Зарей. Однако, именно португальскому специалисту выпал шанс отомстить за подопечных Виктора Скрипника, обыграв на стадии 1/16 финала Лиги Европы португальскую Брагу. Римская Рома достаточно уверенно прошла групповой этап Лиги Европы, выступая в одном квартете со швейцарским Янг Бойзом, заняв первую строчку с 13-ю набранными очками.

Поскольку луганская Заря своей неудачной игрой на старте группового этапа фактически самоустранилась от дальнейшей борьбы за выход в плей-офф, то у "оружейников" была достаточно простая еврокубковая кампания, однако противостояние против итальянской команды обещает стать для них настоящей проверкой на прочность.

Ориентировочные составы:

Брага: Матеус — Эсгайо, Тормена, Силва, Секейра — Мусрати, Франсержиу, Новаиш, А. Орта — Галено, Р. Орта.

Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Педро, Мхитарян — Майораль.

Не сыграют: Медейруш, Карму, Моура, Каштру — Дзаньоло, Кумбулла, Смоллинг, Калафьори.

прогноз 3:1

Славия — Лестер

Четверг, 18 февраля, 19:55. Прага, Эден Арена. Арбитр — Марко Гуида (Италия).

Еще один бывший соперник луганской Зари, над которым, к слову, она таки сумела одержать победу во время группового этапа Лиги Европы, сразится против чемпионов Чехии, которых на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА не пустил все тот же Мидтьюлланд, а непосредственно в квартете пражская Славия уступила леверкузенскому Байеру три очка в борьбе за первую строчку в турнирной таблице.

Обе команды в рамках своих национальных первенств набрали неплохую форму в предшествующий период, поэтому от матча на Эден Арене можно ожидать любого результата. Лестер крайне не любит гостевые поединки в текущем розыгрыше еврокубков, но подопечным Брендана Роджерса придется отказаться от подобного стиля дуэлей, если английская команда намерена и дальше принимать участие в международных матчах.

Ориентировочные составы:

Славия: Коларж — Борил, Кудела, Дели, Дорли — Голеш, Провод — Сима, Станчу, Олайинка — Кухта.

Лестер: Шмайхель — Амарти, Эванс, Сеюнджю, Томас — Ндиди, Тилеманс —Барнс, Мэддисон, Олбрайтон — Ихеаначо.

Не сыграют: Шевчик, Говорка — Прат, Джастин, Фофана, Перес, Перейра, Кастань.

Под вопросом: Зима, Ба — ...

прогноз 1:0

Црвена Звезда — Милан

Четверг, 18 февраля, 19:55. Белград, Райко Митич. Арбитр — Тасос Сидиропулос (Греция).

Белградские матчи в позднюю зиму всегда были большой проблемой для приезжающих на еврокубковые поединки команд. На этот раз, трибуны Райко Митич будут пустыми, поэтому эмоциональная составляющая преимущества местной команды будет не такой уж значительной. По большому счету, это можно считать хорошим подарком для Милана, которому предстоит сбивать негативный фон от поражения Специи в предыдущем матче Серии А (0:2).

В полной мере "россонери" своих соперников по группе Лиги Европы так и не ощутили, хотя в конечном итоге набрали всего на два очка больше, чем Црвена Звезда в своем квартете. Очевидно, что фаворитом будет считаться представитель Италии, но если не на своем поле, то где еще цепляться за результат сербской команде?

Ориентировочные составы:

Црвена Звезда: Борян — Гайич, Дегенек, Милунович, Родич — Саного, Канга — Бен-Набуан, Петрович, Иванич — Фальчинелли.

Милан: Доннарумма — Далот, Кьер, Габбия, Эрнандес — Тонали, Кессье — Чалханоглу, Беннасер, Леау — Ибрагимович.

Не сыграют: Эракович — Диас, Мальдини.

прогноз 1:2

Вольфсберг — Тоттенхэм

Четверг, 18 февраля, 19:55. Будапешт, Пушкаш Арена. Арбитр — Али Палабыйык (Турция).

Английские футбольные клубы оказались в роли изгоев в большинстве крупных стран Евросоюза, поэтому у, в частности, будапештской Пушкаш Арены появилась возможность принять несколько крупных международных поединков. Одним из таковых станет встреча между второй командой квартета K и победителем группы J на прошлой стадии розыгрыша Лиги Европы.

У Жозе Моуриньо сейчас далеко не все в порядке внутри команды, поэтому португальскому специалисту не приходится долго раздумывать над возможностью одержать победу в любом попавшемся под руку турнире. Не самый удачный сезон для Тоттенхэма вполне может скрасить международный трофей, после которого к наставнику команды явно станет меньше вопросов. С другой стороны, соперники спокойно могут воспользоваться неуверенным состоянием "шпор".

Ориентировочные составы:

Вольфсберг: Кофлер — Лочошвили, Хенрикссон, Баумгартнер — Новак, Спранглер, Тафернер, Шерцер — Визингер, Йовелич, Решер.

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Хойбьерг, Уинкс — Лукас Моура, Ндомбеле, Сон — Кейн.

Не сыграют: Перетц — Ло Чельсо, Регилон, Орье.

Под вопросом: Лейтгеб — ...

прогноз 1:3

Лилль — Аякс

Четверг, 18 февраля, 22:00. Вильнев-д'Аск, Пьер Моруа. Арбитр — Иван Кружляк (Словакия).

Одной из наиболее интригующий пар на данном этапе будут французский Лилль и амстердамский Аякс. "Доги" стали вторыми в группе H Лиги Европы, в которой первую строчку занял Милан, а "Божьи сыновья" спустились квартета Лиги чемпионов, где первые две строчки оставили за собой Ливерпуль и Аталанта.

Текущая форма обеих команд не позволяет заранее определить фаворита в паре. Велика вероятность, что исход двухматчевой дуэли будет решен на основании количества забитых мячей на чужом поле, поэтому Лиллю вполне может пригодится его оборона в родных стенах. В тоже самое время, амстердамский клуб на внутренней арене спокойно отгружает в ворота оппонентов значительное количество мячей, однако в международных матчах подобной прыти в атаке за ним на наблюдается.

Ориентировочные составы:

Лилль: Меньян — Челик, Фонте, Джало, Мандава — Араужо, Сумаре, Языджи, Бамба — Иконе, Дэвид.

Аякс: Стекеленбург — Тимбер, Блинд, Тальяфико Схюрс — Клаассен, Альварес Лабьяд — Нерес, Эккеленкамп, Тадич.

Не сыграют: Андре, Шека, Йылмаз — Онана, Мазрауи, Гравенберх, Промес.

прогноз 2:1

Гранада — Наполи

Четверг, 18 февраля, 22:00. Гранада, Лос-Карменес. Арбитр — Сергей Карасев (Российская Федерация).

Коллективы Диего Мартинеса и Дженнаро Гаттузо на данный момент имеют за собой шлейф не из самых лучших результатов в последних поединках на внутренней арене. Однако то, как неаполитанцы сражались за своего главного тренера в матче против туринского Ювентуса (1:0), вызывает исключительно уважение. Перед лицом нависшей угрозы увольнения, да еще и при столько эксцентричном руководителе клуба, как Аурелио де Лаурентис, Гаттузо в прямом смысле перемещается по именному полю.

Наполи имеет виды на завоевание еврокубкового трофея, к чему методично продвигался внутри тяжелой группы, где кроме них принимали участие Реал Сосьедад, АЗ Алкмаар и хорватская Реиека. Гранада, свою очередь, это история о маленьком счастье неопытного еврокубкового бойца, которая с каждым новым своим витком принимает все более причудливые формы. Вопрос амбиций будет стоять в этой паре на первом плане.

Ориентировочные составы:

Гранада: Силва — Фулькье, Дуарте, Перес, Нева — Пуэртас, Этеки, Эррера — Кенеди, Молина, Соро.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Руи — Бакайоко, Зьелински, Эльмас — Политано, Осимхен, Инсинье.

Не сыграют: Милья, Суарес, Сольдадо, П. Санчес — Петанья, Демме, Мертенс, Лосано, Оспина, Демме, Кулибали, Гулам, Хисай, Манолас.

прогноз 2:2

Мольде — Хоффенхайм

Четверг, 18 февраля, 22:00. Вильярреал, Эстадио-де-ла-Керамика. Арбитр — Стефани Фраппар (Франция).

Хладнокровное скандинавское отношение к пандемии коронавируса COVID-19 привело к тому, что свой домашний поединок против немецкого Хоффенхайма норвежский Мольде будет вынужден проводить на нейтральном поле в Испании. Вдобавок, данная игра станет для подопечных Эрлинга Мо первой официальной в 2021 году, что еще сильнее усложнит задачу в борьбе против Хоффенхайма.

В группе B, где лондонский Арсенал разнес всех своих конкурентов, скандинавы сумели набрать десять очков, чего было более чем достаточно для итоговой второй позиции. "Деревенские", в свою очередь, отправили Црвену Звезду на вторую строчку, а сами, с 16-ю очками в активе, возглавили турнирную таблицу квартета L. Однако в последних матчах немецкой Бундеслиги "того самого" Хоффенхайма было не видать.

Ориентировочные составы:

Мольде: Линде — Грегерсен, Синьян, Эллингсен — Педерсен, Эурснес, Хуссайн, Риса — Эйкрем, Хестад — Омоиджуанфо.

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Гриллич, Фогт — Кадержабек, Руди, Самассеску, Йон — Баумгартнер — Бебу, Даббур.

Не сыграют: Бриндхильсен, Омоиджуанфо — Сков, Гайгер, Бельфодил, Акпогума, Сессеньон, Нордтвейт, Крамарич, Хюбнер, Стафилидис, Бичакчич.

прогноз 1:0

Зальцбург — Вильярреал

Четверг, 18 февраля, 22:00. Зальцбург, Зальцбург. Арбитр — Андрис Трейманис (Латвия).

Австрийский и испанские коллективы также образуют собой достаточно перспективную пару, ведь Зальцбург успел себя зарекомендовать с лучшей стороны во время выступления в группе Лиги чемпионов, а Вильярреал разобрался со своими конкурентами в квартете Лиги Европы, набрав по итогу 16 очков.

Однако зимняя пауза несколько потрепала клубы, а из состава "быков" ушел их лидер Доминик Собослаи, что, пока что, не успело сказаться на матчах внутренней арене. В свою очередь, "желтая субмарина" потеряла ход в испанской Ла Лиге, поэтому будет сконцентрирована на максимальном продвижении по турнирной сетке еврокубков.

Ориентировочные составы:

Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Соле, Вальчи, Ульмер — Бериша, Мвепу, Юнузович, Камара — Дака, Койта.

Вильярреал: Рулли — Пенья, Альбиоль, Торрес, Педраса — Тригерос, Капу, Парехо — Морено, Алькасер, Гомес.

Не сыграют: Рамальо, Вебер, Бернардо — Иборра, Коклен, Морено, Гаспар.

прогноз 2:2

Антверпен — Рейнджерс

Четверг, 18 февраля, 22:00. Дорн, Босуил. Арбитр — Георгий Кабаков (Беларусь).

Данный поединок будет интересен в первую очередь тем, кто следит за развитием тренерской карьеры Стивена Джеррарда во главе шотландского Рейнджерс. Групповой этап был пройден без особых забот (первое место в группе с Бенфикой, 14 очков), и многим может показаться, что жеребьевка была благосклонной к команде из Глазго.

Однако Антверпен — достаточно неприятный соперник, который предпочитает играть в малорезультативный футбол на достижение необходимого результата. Настолько атакующему коллективу, как подопечные Джеррарда, это может доставить серьезные неудобства. Особенно, если речь идет о гостевом поединке.

Ориентировочные составы:

Антверпен: Бейранванд — Бута, Де Лат, Сек — Нсимба, Онгла, Миеси, Лукаку — Геркенс, Рафаэлов — Ампома.

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньер, Голдсон, Балогун, Баришич — Камара, Джек, Хаджи — Арибо, Морелос, Кент.

Не сыграют: Харун, Бюте, Батюбинсика, Мбокани, де Сарт, Зе — Зунгу, Паттерсон, Киннер, Бэсси.

прогноз 1:1

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