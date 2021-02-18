Лига Европы

Football.ua представляет анонс первого поединка 1/16 финала Лиги Европы между Маккаби и Шахтером.

Команда Луиша Каштру в выездной встрече попытается добыть желаемый результат, дабы праздновать итоговый успех в двухматчевом противостоянии.

Маккаби – Шахтер

Четверг, 18 февраля, 22:00. Стадион Блумфилд, Тель-Авив. Франсуа Летесье (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Шахтеру предстоит в непростом поединке попытаться раздобыть позитивный результат в выездном матче против Маккаби из Тель-Авива. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что Шахтер однозначный фаворит этого противостояния и имеет больше шансов на проход в этой паре.

С момента жеребьевки у Маккаби произошла смена на посту главного тренера. Сейчас команду возглавляет нидерландский специалист Патрик ван Леувен. Любопытно, что этот специалист в своей биографии имеет опыт работы в донецком Шахтере. В донецком клубе Патрик ван Леувен занимал должность директора академии. А потому нет никаких сомнений, что наставник Маккаби знает о всех сильных и слабых сторонах своего противника, ведь костяк команды уже много лет остается неизменным. Другой вопрос заключается в том, а помогут ли эти знания главного тренера нивелировать разницу в классе команд, которая без никаких сомнений присутствует?

Шахтер в УПЛ стартовал с очень непростой игры против Колоса из Ковалевки и не сумел добиться нужного результата, но говорить о каком-то кризисе или проблемах пока нет никаких оснований. Колос умеет обороняться против атакующих команд. Команда из Тель-Авива будет играть в более открытый футбол, что несомненно должно пойти на пользу команде Каштру. Также погодные условия в Израиле все же более благоприятные, нежели в Киеве, что опять-таки играет на руку Шахтеру.

Оранжево-черным удалось сохранить своих лидеров в зимнее трансферное окно. Команду покинул только Виктор Коваленко, но назвать его ключевым игроком стартового состава язык не повернется. В лазарете у Шахтера находится Дентиньо. Остальные футболисты пока не подведены под общий знаменатель функциональной готовности, но и тех кондиций, которые есть у Шахтера, уже на данный момент должно хватить для уверенной победы без нервов.

Главный тренер Маккаби Патрик ван Леувен: "Наши тактические заготовки увидите завтра на поле. Мы уважаем соперника, но не боимся. Будем готовы показать качественный футбол. Мы знаем, на каком уровне они играют, и готовы показать, что умеем мы. Перед матчем я видел команду, которая хочет играть и бороться за положительный результат до последней минуты. С таким настроем мы и выйдем на предстоящий поединок".

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру: "Для нас очень важно обыграть Маккаби и увезти отсюда положительный результат. Важно заканчивать каждый день работы достойно и уходить с чистой совестью. Об остальном я не переживаю"

Команды впервые встретятся между собой на футбольном поле

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua