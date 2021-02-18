Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Лиги Европы.

Иль Забарный - единственное изменение по сравнению с игрой против Олимпика, фото Динамо

Иль Забарный - единственное изменение по сравнению с игрой против Олимпика, фото Динамо

В рамках 1/16 финала стадии плей-офф Лиги Европы Динамо проведет домашний поединок против Брюгге.

Мирча Луческу не удивил стартовым составом, выставив тех же футболистов, что и в чемпионате Украины против Олимпика, за исключением Караваева — его место занял Забарный.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Шепелев, Леднев, Андриевский, Караваев, Родридес, Сидклей, Ванат, Сирота, Супряга, Дуэлунд

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Баланта, Вормер, Дирар — Де Кетеларе, Окереке — Дост

Запасные: Хорват, Фофана, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервайс, ван ден Кейбус

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.