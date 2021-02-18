Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью.

Автором гола в составе "бело-синих" стал полузащитник Виталий Буяльский, тогда как за бельгийцев взятием ворот отметился защитник Брэндон Мехеле после подачи с углового.

Смотрите видео голов и обзор матча:



Динамо — Брюгге 1:1

Голы: Буяльский, 62 — Мехеле, 68

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко (Шепелев, 73), Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 72) — Беседин (Супряга, 82)

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Баланта, Вормер, Дирар (ван дер Бремпт, 70) — Де Кетеларе, Окереке (Баджи, 70) — Дост (Де Кейпер, 90+2)

Предупреждения: Шапаренко, Миколенко — Рикка

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