Лига Европы

Подопечные Мирчи Луческу не смогли удержать преимущество в счете.

Динамо в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы принимало на своем поле Брюгге. Матч был вовсе непростым уже с точки зрения организационных вопросов. Так, игру пришлось перенести на 17:00 из-за холодной погоды в Киеве. Для бельгийской команды, как оказалось, это была не самая большая проблема в этом матче.

В стане Брюгге произошла вспышка коронавируса, из-за которой в Украину не прилетел тренерский штаб и ряд основных футболистов. При таких исходных данных команды вышли на поле НСК Олимпийский — никто не хотел форсировать развитие событий поединка с первых минут. Стороны поочередно контролировали мяч, но до опасных моментов дело не доходило.

Ближе к середине первой половины игры тем повысился, а Динамо стало несколько опаснее выглядеть у чужой штрафной. Так, у Артема Беседина была возможность для удара почти с линии штрафной, но мяч после его попытки угодил в ногу соперника. Бельгийцы тоже провели неплохой выпад, но Мата с острого угла пробил неточно.

Мяч много времени проводил в центре поля. Обе команды не хотели рисковать, при этом обороняясь довольно компактно и грамотно. Тем не менее, если гости вообще никак не угрожали воротам соперника, то у подопечных Мирчи Луческу было две возможности открыть счет. В обоих случаях атаки выглядели одинаково — Кендзера навешивал, а Буяльский пробивал головой, но попытки полузащитника пришлись немного выше цели.

В начале второй половины игры Динамо активно пошло в прессинг, но особых дивидендов это не приносило. Ближе к исходу часа игрового времени игра стала несколько живее, а потому взятие ворот долго не пришлось. Буяльский получил мяч на подступах к чужой штрафной и роскошным ударом поразил дальний верхний угол ворот. 1:0.

Динамо не собиралось останавливаться на достигнутом и шло в атаку большими силами, чтобы увеличить преимущество в счете, но забить не вышло. К тому же, киевляне не удержали на замке и собственные ворота. Мехеле головой послал мяч в угол ворот после навесной передачи Вормера с углового. 1:1. В этом моменте большие вопросы и к Беседину, который играл с Мехеле, и к Бущану, неудачно вышедшему из ворот.

Подопечные Мирчи Луческу не сразу смогли вернуть игровую инициативу, а потому до опасных моментов дело не доходило. Бельгийскую же команду счет полностью устраивал, но отсиживаться в обороне она не собиралась. У гостей даже был еще один момент, когда Бас Дост из убойной позиции головой послал мяч выше цели.

В заключительные минуты Динамо владело территориальным преимуществом, но передачи с фланга в центре не несли особой угрозы воротам соперника. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Динамо — Брюгге 1:1

Голы: Буяльский, 62 — Мехеле, 68

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко (Шепелев, 73), Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 72) — Беседин (Супряга, 82)

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Баланта, Вормер, Дирар (ван дер Бремпт, 70) — Де Кетеларе, Окереке (Баджи, 70) — Дост (Де Кейпер, 90+2)

Предупреждения: Шапаренко, Миколенко — Рикка