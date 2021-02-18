Португалец не останавливается и продолжает феерить.
Бруну Фернандеш, getty images
18 февраля 2021, 21:21
В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Реал Сосьедад дома принимает Манчестер Юнайтед.
В первом тайме гостей вперед вывел Бруну Фернандеш, поразивший ворота Ремиро после паса от Рашфорда.
Во втором тайме Фернандеш оформил дубль. Этот гол стал для него 21-м в сезоне за клуб во всех турнирах.
Отметим, что именно португальский полузащитник является лучшим бомбардиром команды. На втором месте идет Маркус Рашфорд с 17-ю мячами.