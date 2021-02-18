Лига Европы

Португалец не останавливается и продолжает феерить.

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы Реал Сосьедад дома принимает Манчестер Юнайтед.

В первом тайме гостей вперед вывел Бруну Фернандеш, поразивший ворота Ремиро после паса от Рашфорда.

Во втором тайме Фернандеш оформил дубль. Этот гол стал для него 21-м в сезоне за клуб во всех турнирах.

Отметим, что именно португальский полузащитник является лучшим бомбардиром команды. На втором месте идет Маркус Рашфорд с 17-ю мячами.