Лига Европы

Завершились очередные два поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Тоттенхэм отправился в гости к Вольфсбергу в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Жозе Моуриньо не стал рисковать и выпустил на этот поединок весьма боевой состав.

Из интересного стоит отметить возвращение в старт Деле Алли, который в зимнее трансферное окно был близок к уходу из лондонского клуба.

Как и ожидалось, "шпорам" удалось подтвердить статус фаворитов и одержать на поле Вольфсберга уверенную победу со счетом 4:1.

Авторами голов в составе Тоттенхэма стали Сон Хын Мин, Лукас Моура, Гарет Бэйл и Карлос Винисиус, тогда как за хозяев забитым мячом отметился Линдль, который реализовал пенальти во втором тайме.

Вольфсберг — Тоттенхэм 1:4

Голы: Линдль, 55 (пен.) — Сон, 13, Бэйл, 28, Лукас Моура, 34, Винисиус, 88

Вольфсберг: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Новак (Павелич, 81), Баумгартнер, Линдль, Тафернер (Хенрикссон, 46), Шпранглер (Гиорбелидзе, 65), Верницниг, Визингер (Штрацниг, 46), Йовелич (Дьенг, 65).

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Доэрти, Дайер, Сиссоко (Хейбьерг, 78), Алли (Ндомбеле, 78), Бэйл (Ламела, 64), Лукас Моура (Бергвейн, 65), Сон Хын Мин (Винисиус, 46), Уинкс.

Предупреждения: Шпранглер — Алли, Сиссоко.

А вот у другого представителя английской Премьер-лиги, Лестера, в параллельном противостоянии с пражской Славией все получилось не так результативно и радужно.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Все решится на Кинг Пауэр Стэдиум.

Славия Прага — Лестер 0:0

Славия: Коларж, Голеш (Громада, 30), Боржил, Зима, Ба, Провод (Лингр, 90), Станчу (Траоре, 73), Олайинка, Кудела, Кухта (Масопуст, 73), Сима.

Лестер: Шмейхель, Томас, Сеюнджю, Эванс, Амарти, Ндиди, Мэддисон (Чоудури, 76), Тилеманс, Олбрайтон (Ундер, 64), Барнс, Варди (Ихеаначо, 64).

Предупреждения: Боржил — Ндиди, Ихеаначо, Тилеманс.