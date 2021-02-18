Завершились очередные игры Лиги Европы.
Игроки Ромы, Getty Images
18 февраля 2021, 21:50
В рамках первых матчей 1/16 финала Лиги Европы завершились очередные два матча.
Брага в Португалии при хорошей игре уступила Роме (0:2).
На пятой минуте гостей вперед вывел Эдин Джеко. Босниец отправил мяч в ворота после отличного паса от Спинаццолы.
Уже под конец игры второй гол римлян забил Майораль.
Брага — Рома 0:2
Гол: Джеко, 5, Майораль, 87
Брага: Матеус, Раул Силва, Тормена, Секейра, Эшгайю, Гайтан (Зе Карлуш, 57), Франсержио (Андре Орта, 71), Галено (Борха, 70), Эль-Мусрати, Рикарду Орта (Пьязон, 62), Шпорар (Абель Руис, 62).
Рома: Лопес, Спинаццола, Манчини, Рожер (Вильяр, 53), Карсдорп, Диавара, Кристанте (Бруно Перес, 7), Мхитарян, Верету, Педро (Эль-Шаарави, 71), Джеко (Майораль, 71).
Предупреждение: Эшгайю
Удаление: Эшгайю.
В параллельном матче Црвена Звезда вырвала ничью у Милана (2:2).
В первой половине игры гости вышли вперед благодаря автоголу Панкова.
Второй тайм был более богатый на голы. Канга сравнял счет, реализовав 11-метровый, а через 10 минут с пенальти забил Тэо Эрнандес, 1:2.
Однако уже в перед свистком рефери Панков, забивший в первом тайме в свои, забил и в чужие и принес своей команде ничью.
Црвена Звезда - Милан 2:2
Голы: Канга, 52, Панков, 90+3 - Панков (АГ), 42, Эрнандес, 61
Црвена Звезда: Борян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич (Гайич, 74), Иванич (Бакайоко, 80), Канга, Бен-Набуан (Фалько, 62), Петрович (Саного, 81), Панков, Фальчинелли (Павков, 81).
Милан: Доннарумма, Романьоли, Томори, Калулу, Тео (Диогу Далот, 78), Беннасер (Тонали, 39), Крунич, Кастильехо, Мейте, Ребич (Рафаэл Леау, 46), Манджукич (Чалханоглу, 82).
Предупреждения: Романьоли, Милунович, Родич, Манджукич.
Удаление: Родич.