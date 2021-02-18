Лига Европы

Завершилась два матча Лиги Европы с обилием забитых голов.

Олимпиакос в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле ПСВ и добился победы со счетом 4:2.

Команды выдали результативный матч, но греки оказались более удачливыми.

Олимпиакос - ПСВ 4:2

Голы: Бухалакис, 9, Мвила, 37, Эль-Араби, 45+2, Масурас, 83 — Захави, 14, 40

Олимпиакос: Жозе Са — Рябчук, Ба, Папастатопулос, Лала (Андруцос, 80) — Мвила (Врусай, 80), Камара, Вальбуэна (Масурас, 68), Бухалакис, Брума (Кока, 80) — Эль-Араби (Фортунис, 75).

ПСВ: Мвого — Макс, Думфрис, Боскальи (Баумгартль, 38), Тезе - Томас (ван Гинкел, 85), Росарио, Сангаре (Вертессен, 70) — Гетце (Мауро Жуниор, 70) — Захави (Гутьеррес, 85), Мален.

Предупреждения: Рябчук, Ба, Брума — Сангаре, Росарио

Динамо З, в свою очередь, отправилось в гости к Краснодару и смогло победить в упорной борьбе со счетом 3:2.

Краснодар — Динамо З 2:3

Голы: Берг, 28, Клаэссон, 69 — Петкович, 15, 54, Ативмен, 75

Краснодар: Городов — Чернов (Ионов, 80), Смольников, Мартынович, Панталеао — Ольссон (Газинский, 62), Кабелла, Классон, Вильена — Сулейманов (Вандерсон, 46), Берг.

Динамо Загреб: Ливакович — Гвардиол, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин — Иванушец (Франьич, 78), Якич, Адеми, Маер (Атьемвен, 64) — Оршич (Мишич, 90), Петкович.

Предупреждения: Франич, 90