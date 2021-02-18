Лига Европы

Завершились очередные игры Лиги Европы.

В рамках первых матчей 1/16 финала Лиги Европы завершились еще два матча.

Гранада дома уверенно обыграла Наполи (2:0).

Уже в первом тайме испанский коллектив отличился дважды. Сначала забил Янгель Эррера на 19-й, а после неаполитанцев огорчил Кенеди.

Гранада — Наполи 2:0

Голы: Эррера, 19, Кенеди, 21

Гранада: Руй Силва, Дуарте, Вальехо (Херман Санчес, 23), Фулькье, Нева (Диас, 78), Кенеди (Соро, 70), Гоналон (Этеки, 78), Эррера, Монторо, Мачис (Пуэртас, 70), Молина.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руй, Элмаз, Лоботка (Бакайоко, 64), Инсинье, Фабиан Руис, Политано (Зелиньски, 46), Осимхен.

Предупреждения: Элмаз, Ди Лоренцо, Фулькье, Руй Силва, Инсинье, Зелиньски.

В параллельной игре австрийский Зальцбург уступил Вильярреалу (0:2).

Первый тайм был имени Пако Алькасера. Сначала он не реализовал пенальти, а под конец тайма он забил с игры.

Во второй половине встречи автором гола Вильярреала стал Ниньйо.

Зальцбург — Вильярреал 0:2

Голы: Пако, 41, Ниньйо, 71

Ред Булл: Станкович, Ульмер, Соле, Кристенсен, Валчи, Мвепу, Юнузович (Бернед, 74), Ааронсон (Адейеми, 61), Сучич (Окафор, 61), Бериша, Дака.

Вильярреал: Рульи, Эступиньян, Альбиоль, Пау Торрес, Пенья (Фойт, 46), Капу (Коста, 74), Парехо, Тригерос, Мойсес Гомес (Педраса, 60), Жерар Морено (Пино, 84), Пако Алькасер (Фер Ниньо, 60).

Предупреждения: Кристенсен, Соле.