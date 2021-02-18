Завершились очередные игры Лиги Европы.
Гранада - Наполи, getty images
18 февраля 2021, 23:54
В рамках первых матчей 1/16 финала Лиги Европы завершились еще два матча.
Гранада дома уверенно обыграла Наполи (2:0).
Уже в первом тайме испанский коллектив отличился дважды. Сначала забил Янгель Эррера на 19-й, а после неаполитанцев огорчил Кенеди.
Гранада — Наполи 2:0
Голы: Эррера, 19, Кенеди, 21
Гранада: Руй Силва, Дуарте, Вальехо (Херман Санчес, 23), Фулькье, Нева (Диас, 78), Кенеди (Соро, 70), Гоналон (Этеки, 78), Эррера, Монторо, Мачис (Пуэртас, 70), Молина.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Мариу Руй, Элмаз, Лоботка (Бакайоко, 64), Инсинье, Фабиан Руис, Политано (Зелиньски, 46), Осимхен.
Предупреждения: Элмаз, Ди Лоренцо, Фулькье, Руй Силва, Инсинье, Зелиньски.
В параллельной игре австрийский Зальцбург уступил Вильярреалу (0:2).
Первый тайм был имени Пако Алькасера. Сначала он не реализовал пенальти, а под конец тайма он забил с игры.
Во второй половине встречи автором гола Вильярреала стал Ниньйо.
Зальцбург — Вильярреал 0:2
Голы: Пако, 41, Ниньйо, 71
Ред Булл: Станкович, Ульмер, Соле, Кристенсен, Валчи, Мвепу, Юнузович (Бернед, 74), Ааронсон (Адейеми, 61), Сучич (Окафор, 61), Бериша, Дака.
Вильярреал: Рульи, Эступиньян, Альбиоль, Пау Торрес, Пенья (Фойт, 46), Капу (Коста, 74), Парехо, Тригерос, Мойсес Гомес (Педраса, 60), Жерар Морено (Пино, 84), Пако Алькасер (Фер Ниньо, 60).
Предупреждения: Кристенсен, Соле.