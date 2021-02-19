Лига Европы

Завершились два матча стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Аякс в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы отправился в гости к Лиллю и добился непростой победы.

Французская команда открыла счете на 72-ой минуте, но гости смогли перевернуть ход матча, забив дважды под занавес встречи.

Лилль — Аякс 1:2

Голы: Веа, 72 — Тадич, 87, Бробби, 89

Лилль: Меньян — Челик, Рейнилду (Брадарич, 83), Фонте, Ботман - Сумаре, Саншеш, Языджи (Луис Араужо, 62), Бамба -Дэвид (Иконе, 78), Веа.

Аякс: Стекеленбург — Альварес, Тимбер, Тальяфико, Мартинес — Антони (Идрисси, 82), Ренсх (Схюрс, 82), Нерес (Бробби, 74), Блинд, Классен - Тадич

Предупреждения: Челик, Языджи, Меньян, Санчеш — Альварес, Блинд, Ренсх, Бробби

Хоффенхайм, в свою очередь, гостил у Мольде. Гости довольно уверенно начали матч, получив преимущество в два мяча.

После этого, в конце тайма, команды обменялись голами. Хозяева ринулись в атаку во втором тайме и забили еще дважды.

Мольде — Хоффенхайм 3:3

Голы: Эллингсен, 41, Андерсен, 70, Фофана, 74 — Даббур, 8, 28, Баумгартнер, 45+3

Мольде: Линде — Грегерсен, Хеуген, Бьорнбак, Педерсен — Андерсен (Кристенсен, 86), Эллингсен, Эйкрем — Эурснес, Болли (Кнудтсон, 64), Сигурдарсон (Фофана, 64).

Хоффенхайм: Бауманн — Фогт, Ричардс, Адамс (Богарде, 83), Гачинович (Кадержабек, 26) — Йон, Руди, Баумгартнер, Самассеку (Гриллич, 62) — Бебу (Адамян, 62), Даббур (Рюттер, 83).

Предупреждения: Грегерсен