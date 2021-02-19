Лига Европы

Завершились очередные два поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Бенфика встретилась на нейтральном поле с Арсеналом в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы, где номинальными хозяевами выступили футболисты португальского клуба.

После безголевой первой половины встречи команды обменялись забитыми мячами во втором тайме, однако выявить сильнейшего в конечном итоге им не удалось.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат, поэтому все решится в ответном матче.

Бенфика — Арсенал 1:1

Голы: Пицци, 55 (пен.) — Сака, 57

Бенфика: Элтон Лейте — Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо — Пицци (Эвертон, 64), Таарабт (Габриэл, 77), Диогу Гонсалвеш, Вайгль — Нуньес (Сеферович, 64), Вальдшмидт (Рафа Силва, 46).

Арсенал: Лено — Бельерин, Габриэль, Давид Луиз, Соареш (Тирни, 64) — Джака, Себальос (Эльнени, 90), Сака, Эдегор (Виллиан, 90), Смит-Роу (Мартинелли, 77) — Обамеянг (Пепе, 77).

В параллельном поединке Антверпен принимал на своем поле Рейнджерс.

Команды продемонстрировали результативный футбол, а победителем из этой голевой перестрелки вышли футболисты шотландского клуба благодаря реализованному пенальти на последних минутах.

Антверпен — Рейнджерс 3:4

Голы: Авенатти, 45, Рафаелов, 45 (пен.), Онгла, 66 — Арибо, 38, Баришич, 59 (пен.), 90 (пен.), Кент, 83.

Антверпен: Бейранванд (де Волф, 77), Лукаку, де Лат, Сек, Бута, Рафаелов, Бойя (Верстрате, 69), Геркенс, Онгла, Ле Маршан, Авенатти.

Рейнджерс: Макгрегор, Хеландер, Баришич, Тавернье (Балогун, 24), Голдсон, Арфилд (Джек, 74), Дэвис, Камара (Хаджи, 74), Арибо, Морелос, Руф (Кент, 45).