Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Бенфика встретилась на нейтральном поле с Арсеналом в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы, где номинальными хозяевами выступили футболисты португальского клуба.

После того, как Пицци успешно реализовал пенальти на 55-й минуте встречи, уже спустя три минуты "канонирам" удалось вернуть равновесие в счете благодаря голу Букайо Сака.

Больше команды в данном противостоянии не забивали, а финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

Смотрите видео голов и обзор матча:



Бенфика — Арсенал 1:1

Голы: Пицци, 55 (пен.) — Сака, 57

Бенфика: Элтон Лейте — Вертонген, Отаменди, Лукас, Гримальдо — Пицци (Эвертон, 64), Таарабт (Габриэл, 77), Диогу Гонсалвеш, Вайгль — Нуньес (Сеферович, 64), Вальдшмидт (Рафа Силва, 46).

Арсенал: Лено — Бельерин, Габриэль, Давид Луиз, Соареш (Тирни, 64) — Джака, Себальос (Эльнени, 90), Сака, Эдегор (Виллиан, 90), Смит-Роу (Мартинелли, 77) — Обамеянг (Пепе, 77).