Лига Европы

Бавария без проблем одолела Лацио.

Мюнхенская Бавария не оставила шансов Лацио в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).

Серия без поражений главного тренера мюнхенцев Ханс-Дитера Флика в ЛЧ теперь составляет 15 матчей (14 побед, 1 ничья). Он до сих пор не проиграл ни одного матча в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что это вторая по продолжительности серия без поражений в Лиге чемпионов среди тренеров с момента их дебюта в турнире.

На данный момент рекорд удерживает Луи ван Гал, чья серия без поражений с Аяксом составила 19 матчей.

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