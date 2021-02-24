Лига Европы

Специалист не проработал в клубе и года.

Легенда сборной Италии и туринского Ювентуса Мауро Каморанези уволен с поста главного тренера Марибора. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Договоренности, установленные руководством клуба в начале сотрудничества, не соблюдались. Мы находимся в кризисе результатов, который продолжается. В настоящее время мы не видим никаких признаков изменений.

Мы осознаем специфику подготовки тренерского штаба, но, независимо от обстоятельств, заметного обновления работы не происходит", — сообщается на сайте.

Отметим, что Мауро Каморанези не проработал в Мариборе и года, возглавив клуб в сентябре 2020 года.

На данный момент команда идет второй в чемпионате Словении, отставая на два очка от лидера — Олимпии из Любляны.

До этого 44-летний специалист работал с мексиканскими Корасом и Кафеталеросом, аргентинским Тигре и словенским Табором.