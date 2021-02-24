Английский хавбек открыл счет в матче Лиги Европы.
Деле Алли, Getty Images
24 февраля 2021, 20:20
Тоттенхэм сошелся в противостоянии с Вольфсбергом в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы.
Уже на 11-й минуте встречи "шпорам" удалось открыть счет, а автором гола стал полузащитник Деле Алли.
Англичанин отметился в ворота Вольфсберга весьма в эффектном стиле, решившись на удар через себя.
Видео гола:
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