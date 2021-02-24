Лига Европы

Команда Жозе Моуриньо добыла крупную победу над соперником благодаря четырем безответным мячам в ворота соперника.

Завершился ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором лондонский Тоттенхэм принимал на своем поле австрийский Вольфсберг.

Несмотря на то, первая встреча этих команд завершилась со счетом 4:1 в пользу "шпор", подопечные Жозе Моуриньо не остановились на достигнутом и снова одержали разгромную победу.

Игроки Тоттенхэма отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, авторами которых стали Деле Алли, Гарет Бэйл и Карлос Винисиус, который оформил дубль.

Тоттенхэм — Вольфсберг 4:0

Голы: Алли, 10, Винисиус, 50, 83, Бэйл, 73.



Тоттенхэм: Харт, Доэрти (Лавинье, 74), Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Ламела (Бэйл, 69), Сиссоко (Джон, 82), Уинкс, Алли (Скарлетт, 81), Бергвейн (Лукас Моура, 69), Винисиус.

Вольфсберг: Куттин, Новак (Павелич, 46), Баумгартнер (Гиорбелидзе, 65), Хенрикссон, Шерцер (Перич, 65), Линдль, Верницниг, Штрацниг (Рнич, 79), Лочошвили, Визингер (Йовелич, 46), Дьенг.

Предупреждения: Доэрти, Дэвис, Алдервейрелд - Баумгартнер, Верницниг.