Лига Европы

Патрик фон Лиувен высказался об ответном матче Лиги Европы против Шахтера.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер встретится в Киеве с Маккаби Тель-Авив. Главный тренер израильского клуба Патрик фон Лиувен рассказал, за счет чего его команда собирается добиться положительного результата в этом матче.

"Думаю, ответ на этот вопрос футболисты продемонстрировали во втором тайме первого матча. Это то, что мы хотим показать завтра уже с первых минут. Уверен, вы увидите команду, которая сделает все возможное, чтоб достичь наилучшего результата".



"Шахтер – хорошая команда, которая любит владеть мячом и обладает организованной защитой. Чтобы сохранить шансы на проход в следующий раунд, нам нужно выложиться на все сто и проявить себя как можно лучше".

"Мы постараемся продемонстрировать нашу лучшую игру и реализовать свой план на этот матч. Команда сделает все возможное для победы, а результат будет известен спустя 90 минут после стартового свистка".

"Я видел хороший отклик от игроков еще до матча в Кубке и был уверен в их готовности. Некоторые футболисты показали, что у них есть необходимые качества и мотивация. Это только подчеркивает нашу силу. Все ребята демонстрируют отличный настрой и стремятся доказать, что мы одна команда".

"В Киев прилетели те же игроки, что участвовали в предыдущем матче. Исключение составил полузащитник Йонатан Коэн. Кубковый матч пропустил Дан Глазер, но с ним все в порядке, он тренируется в общей группе", — приводит слова фон Лиувена официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25-го февраля, в 19:55 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.