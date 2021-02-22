Лига Европы

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив.

В рамках ответного противостояния на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА донецкий Шахтер на поле НСК Олимпийский в Киеве будет принимать израильский Маккаби Тель-Авив.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет лишь вторым в истории взаимоотношений данных клубов. Неделей ранее, "горняки" одержали выездную победу со счетом 2:0, благодаря чему существенно повысили собственные шансы на проход в следующий раунд.

Маккаби Тель-Авив — Шахтер 0:2 Видео голов и обзор матча

По итогам поединка в Тель-Авиве, лучшим футболистом, по данным ресурса InStat, стал Алан Патрик, хотя официальный сайт УЕФА включил в символическую сборную недели центрального защитника Шахтера Николая Матвиенко.

Матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится 25-го февраля, начало встречи — в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Смотрите также видео от Football.ua, в котором мы представляем соперника донецкой команды по 1/16 финала Лиги Европы: