Лига Европы

Наставник Динамо высказался о предстоящем матче против Брюгге в Лиге Европы.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо отправится в гости к Брюгге. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу посетил предматчевую пресс-конференцию, во время которой ответил на ряд вопросов журналистов. Одним из таковых была ситуация с многочисленными случаями заражения коронавируса в стане соперника.

"Мы уже ездили в Барселону и Турин на матчи Лиги чемпионов без большого количества игроков основного состава. Так что не вижу в этом никакой причины для отмены матча, многие команды проходили через подобную ситуацию".

"Брюгге я рассматриваю как опасного соперника, ведь если игроки, которые заменят выбывших, не компенсируют их в техническом плане, то определенно будут иметь еще больше мотивации, энтузиазма и концентрации. Они с успехом могут заменить своих партнеров по команде. Самоотдача и самопожертвование игроков, которые хотят доказать свои амбиции на основной состав, как по мне, будет даже выше, чем у основных футболистов".

Первая встреча Динамо и Брюгге, которая прошла в Киеве при поддержке зрителей, завершилась вничью со счетом 1:1. Мирча Луческу рассказал, прибавилось ли уверенности у его команды в преддверии ответного поединка.

"Уверенность есть, но этого недостаточно. В Киеве была равная игра — мы знали, как нужно играть с соперником, а соперники понимали, как противостоять нам. С точки зрения тактики поединок был абсолютно равным. У нас возникали проблемы при игре на втором этаже, при стандартах. Думаю, это будет основополагающим и в завтрашнем матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте".

Также румынский специалист рассказал, успехи в каком турнире стоят в приоритете для киевского Динамо в текущем сезоне: в чемпионате Украины или в Лиге Европы.

"Ни в коем случае нельзя сравнивать эти турниры и выделять из них какой-то более важный. Все турниры для меня являются очень важными, и мы с максимальной концентрацией подходим к каждой игре. В нашем составе очень много молодых игроков, и для них это своеобразная футбольная сцена, где можно себя показать. Я надеюсь, что нам это удастся".

Напомним, матч Брюгге — Динамо состоится в четверг, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.