Лига Европы

Португальский специалист высказался о возможных изменениях составы в матче с Маккаби Тель-Авив.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер встретится в Киеве с Маккаби Тель-Авив. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал, будет ли использовать ротацию состава в еврокубковом матче ввиду предстоящей встрече с луганской Зарей в чемпионате Украины.

"Хочу сейчас кратко для всех журналистов отобразить произошедшее за последнее время. Был месяц отпуска, затем мы начали сборы, которые продолжались примерно столько же, потом пара выходных и вернулись к официальным матчам. Игроки набирают наилучшую форму соревнуясь. В этом году на данный момент было еще совсем мало официальных встреч – с Колосом, Маккаби и Рухом. Футболисты чувствуют себя очень свежими. Наоборот, они нуждаются в постоянных играх".

"Сейчас, в отличие от того, что было раньше, у нас есть пять замен. Главный тренер в течение поединка может проводить определенную ротацию. Представьте, что я уберу, например, двоих футболистов, что они отыграют 70 минут. То есть 20 минут в каждой встрече – и так будет три матча подряд. То есть через три поединка получается, что игрок отдыхал целый час, что на 60 минут игрового времени у него меньше, чем у остальных".

"К сожалению, многие люди, болельщики и журналисты, смотрят только на стартовый состав, что ни в коем случае не является самым главным. В футболе нет каких-то шаблонов. Нужно понимать, сколько именно времени игрок проводит на поле. Неважно, вышел он в старте или на замену. Второе: мы еще ничего не выиграли. Многие могут говорить, что мы уже прошли дальше, как сказали вы, что на 90 процентов задача уже выполнена… Но в голове главного тренера Шахтера – мы ничего не выиграли. Мы всегда должны уважать соперника и выходить на поле, чтобы побеждать".

"Я пришел в футбол 48 лет назад, сейчас мне уже 59. Футбол за это время уже научил меня, что никогда не нужно радоваться преждевременно, возлагать какие-то явные ожидания. Ничего еще не случилось. Вот когда прозвучит финальный свисток, тогда будет возможность радоваться. Я всегда говорю своим игрокам, что нужно быть очень внимательными от начала и до самого конца".

"В мире не бывает идеальных команд. У всех нетипичный сезон: можем посмотреть на Барселону, Реал, Бенфику, ПСЖ… Сложно. Не все команды могут закончить сезон на высочайшем уровне, как мы привыкли это видеть. Но я никогда не забуду, чего мы, чего мои игроки уже добились. Уважая своих футболистов, болельщиков Шахтера, администрацию клуба, я подчеркиваю, что мы выходим на каждый поединок побеждать".

"На противостояние с Маккаби я поставлю самый сильный состав, который, как я считаю, нужен. И потом на игру с Зарей – также самый сильный. В футболе ничего не решено до конца матча. И хочу добавить еще одно. Мы сейчас делали анализ крови шести наиболее используемым игрокам в течение прошлого года и начала нынешнего. Все показали, что их восстановление идет полным ходом, что никаких проблем у них нет. Поэтому я никогда не буду слушать, что говорит общество, а всегда буду думать своей головой и принимать соответствующие решения".

"Ни в коем случае я не буду делать так, как говорят все. Нет, я буду принимать свое личное решение и ему следовать. Я как тренер беру на себя абсолютно всю ответственность за то, что происходит. Если завтра с Шахтером будут какие-то проблемы, я, тренер, беру на себя ответственность. И если в матче с Зарей будут – точно так же. Мне всегда нужно принимать наилучшее решение в первую очередь для команды", — приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25-го февраля, в 19:55 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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