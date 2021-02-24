Лига Европы

Украинский хавбек высказался о следующем матче Лиги Европы против Брюгге.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо отправится в гости к Брюгге. Полузащитник "бело-синих" Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Уверенность есть, но первый матч показал, что мы не совсем понимали то, что от нас требовалось. У нас была теория, был разбор игры в Киеве. Мистер расставил те акценты, которые нам помогут", — заявил Сидорчук в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Брюгге — Динамо состоится в четверг, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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