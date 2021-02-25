Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют донецкий Шахтер и израильский Маккаби Тель-Авив.

Тарас Степаненко в первом матче против Маккаби ТА, фото ФК Шахтер Донецк

Тарас Степаненко в первом матче против Маккаби ТА, фото ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер начнет ответный поединок против израильского Маккаби Тель-Авив на поле столичного НСК Олимпийский, держа в голове гостевую победу со счетом 2:0 недельной давности.

После игры на Блумфилде, Луиш Каштру сделал несколько изменений в стартовом составе своей команды. Вместо травмированного Тараса Степаненко, в опорной зоне с первых минут сыграет пара Патрик – Майкон, а схема "горняков", соответственно, приобретет вид 4-2-3-1.

У израильтян наблюдаем очередное отсутствие Коэна, который тренировался в Киеве вместе с командой накануне, а также выход с первых минут в линию атаки Хозеза вместо Битона и Голаса вместо Рикана в центральную линию.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Алан Патрик, Майкон — Соломон, Марлос, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Корниенко, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Мудрик, Фернандо.



Маккаби Тель-Авив: Даниэль — Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит — Перец, Глазер, Голаса — Бен-Хаим II, Пешич, Хозез.