Лига Европы

Наставник "горняков" высказался о реализации своей команды в последних матчах.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в Киеве принимает на своем поле Маккаби Тель-Авив. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал, какой хотел бы видеть игру своей команды в идеале.

"Это очень приятно, когда болельщики будут поддерживать на стадионе. Когда есть люди, которые нас любят, поддерживают мы чувствуем себя комфортно. Это совершенное другие чувства".

"Я всегда очень любил хорошо сбалансированные команды в обороне. Должна всегда быть хорошая организация, позволяющая действовать комфортно на поле. Для меня очень важно, чтобы игроки знали как действовать при любом результате".

"Команда нашла хороший баланс. Кажется, что мы создаем мало, но мы один из мало пропускаемых команд в Европе на внутренней арене. Я не говорю за еврокубки, потому что там нас переехала Боруссия десяточкой. Мы хотим показывать больше".

"Я хочу, чтобы Шахтер забивал больше, но не стоит забывать, что мы пять забили Реалу, два — Маккаби. Тренер всегда хочет пропускать меньше и забивать как можно больше. Это часть нашего профессионализма".

"Как перфекционисты всегда хотим, чтобы команда показывала отличную игру, несмотря на то, что сейчас даже большим клубам тяжело играть на своем уровне. Когда мы видим игру ПСЖ, Барса не так хорошо играет, Реал такой же, Ливерпуль, который не так достойно себя проявляет. Мы прекрасно понимаем, что ситуация в мире подействовала. Также само Атлетико", — заявил Каштру в программе "Шлях до Гданська".

Напомним, следить за ключевыми событиями матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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