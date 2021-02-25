Лига Европы

Стал известен состав киевлян на ответный матч Лиги Европы.

В рамках ответного противостояния на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское Динамо на поле стадиона Ян Брейдел в Брюгге будет противостоять бельгийскому Брюгге.

Мирча Луческу доверил место в стартовом составе Владимиру Шепелеву и Жерсону Родригесу.

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Дирар, Баланта, Вормер, ван ден Кейбус, Соболь — Дост

Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервайс

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Родригес — Беседин

Запасные: Нещерет, Бойко, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Де Пена, Сидклей, Ванат, Супряга, Дуэлунд, Тымчик

Матч Брюгге — Динамо Киев состоится 25-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.