Стал известен состав киевлян на ответный матч Лиги Европы.
Владимир Шепелев, getty images
25 февраля 2021, 20:58
В рамках ответного противостояния на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское Динамо на поле стадиона Ян Брейдел в Брюгге будет противостоять бельгийскому Брюгге.
Мирча Луческу доверил место в стартовом составе Владимиру Шепелеву и Жерсону Родригесу.
Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Дирар, Баланта, Вормер, ван ден Кейбус, Соболь — Дост
Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервайс
Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Родригес — Беседин
Запасные: Нещерет, Бойко, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Де Пена, Сидклей, Ванат, Супряга, Дуэлунд, Тымчик
Матч Брюгге — Динамо Киев состоится 25-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.