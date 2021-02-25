Лига Европы

Немецкая команда проиграла на своем поле.

Хоффенхайм в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле Мольде и

Гости открыли счет в середине первой половины игры усилиями Андерсена, получив важное преимущество, которое выводило их дальше.

Немецкая команда так и не смогла ответить свои голом и выбыла из Лиги Европы, при том пропустив в компенсированное время.

Хоффенхайм — Мольде 0:2 (первый матч — 3:3)

Голы: Андерсен, 20, 90+5

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек (Адамян, 70), Фогт, Ричардс — Гриллич, Руди, Самассеку (Рюттер, 83), Баумгартнер (Крамарич, 56), Йон (Сессеньон, 70) — Бебу, Даббур.

Мольде: Линде — Синьян, Хеуген, Педерсен, Андерсен — Эурснес, Эйкрем, Эллингсен, Кнудтсон (Хестад, 79)- Сигурдарсон (Болли, 63), Риса.

Предупреждения: Руди — Линде, Эллингсен