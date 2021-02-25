Лига Европы

Завершились еще два матча Лиги Европы.

В рамках ответных матчей плей-офф лиги Европы Аякс принимал Лилль, а Вильярреал встречался с Зальцбургом.

На 15-й минуте Аякс вышел вперед усилиями Классена. Однако Лилль, которому нужно было атаковать, счет сравнял на 78-й. Автор гола — Языджи.

Под конец игры Девид Нерес забил и вывел Аякс в 1/8 финала Лиги Европы.

Аякс - Лилль 2:1

Голы: Классен, 15, Нерес, 88 - Языджи, 78

Аякс: Стекеленбург, Ренсх, Мартинес, Блинд, Альварес, Нерес, Гравенберх, Антони (Броббей, 55), Классен, Тадич, Тимбер.

Лилль: Меньян, Ботман, Челик (Пье, 62), Брадарич, Тиагу Джало, Шека (Сумаре, 70), Саншеш, Языджи, Иконе (Луис Араужо, 62), Бамба (Дэвид, 62), Веа (Лихаджи, 78).

Предупреждения: Меньян, Тиагу Джало, Тимбер, Саншеш, Фонте, Нерес.

Зальцбург, в свою очередь, в первом матче уступил Вильярреалу и побежал отыгрываться с первых минут ответной игры.

Бериша на 15-й вывел гостей вперед, но это был не матч австрийцев. Морено оформил дубль на 40-й и 89-й и вывел Вильярреал в 1/8.

Вильярреал - Зальцбург 2:1

Голы: Морено, 40, 89

Вильярреал: Рульи, Эступиньян, Коста (Фойт, 82), Пау Торрес, Педраса (Мойсес Гомес, 66), Парехо (Алекс Баэна, 90), Капу, Тригерос, Альбиоль, Пако Алькасер (Чуквуэзе, 66), Жерар Морено (Фер Ниньо, 90).

Зальцбург: Станкович, Валчи (Вебер, 46), Рамальо, Кристенсен (Соле, 90), Ульмер, Юнузович, Мвепу, Ааронсон (Сучич, 60), Бернед (Адейеми, 60), Бериша, Дака.

Предупреждения: Валчи, Мвепу, Дака, Коста, Адейеми.