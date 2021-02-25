Лига Европы

Бразильский вингер ассистировал Тирни в матче Лиги Европы против Бенфики.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы, который прошел в Греции, лондонский Арсенал одержал волевую победу над лиссабонской Бенфикой со счетом 3:2 и пробился в следующий этап турнира.

Стоит отметить, что в моменте со вторым голом "канониров" полузащитник Виллиан отдал результативную передачу на Кирана Тирни.

Для бразильского вингера это результативное действие стало первым в футболке Арсенала с ноября прошлого года.

В текущем сезоне Виллиан провел за лондонский клуб 26 поединков во всех турнирах, в которых отметился лишь 4 ассистами.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Арсенал — Бенфика вы можете на Football.ua.