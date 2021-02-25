Лига Европы

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "оранжево-черных" в минувшем поединке Лиги Европы.

Шахтер минимально обыграл Маккаби Тель-Авив в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы благодаря единственному голу Жуниора Мораеса с пенальти.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста донецкого клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете на Football.ua.

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