Шахтер минимально обыграл Маккаби Тель-Авив в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы благодаря единственному голу Жуниора Мораеса с пенальти.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста донецкого клуба в минувшем поединке.

 

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете на Football.ua.

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