Лига Европы 25 февраля 2021, 22:50 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Маккаби? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "оранжево-черных" в минувшем поединке Лиги Европы. Футболисты Шахтера, фото ФК Шахтер Донецк 25 февраля 2021, 22:50 Шахтер минимально обыграл Маккаби Тель-Авив в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы благодаря единственному голу Жуниора Мораеса с пенальти. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста донецкого клуба в минувшем поединке. Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете на Football.ua. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Маккаби Тель-Авив Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте