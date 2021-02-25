Лига Европы

Предлагаем вам ознакомиться со статистическими показателями матча Брюгге — Динамо в первом тайме.

Динамо Киев отправилось в гости к Брюгге в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы, где по итогам первой половины встречи команды сыграли в нулевую ничью.

Нельзя не отметить, что в первом тайме подопечные Мирчи Луческу уступили сопернику по многим статистическим показателям. Так, владение мячом игроков Динамо составило 43%, тогда как у Брюгге — 57%.

Что касается ударов, тут у лидера чемпионата Бельгии тотальное преимущество. Если у Брюгге всего 5 ударов и один в створ, то у футболисты столичного клуба лишь единожды побеспокоили Симона Миньоле, да и то удар не пришелся в створ ворот.

А вот фолили до перерыва вновь игроки Брюгге, которые 11 раз нарушили правила и заработали одну желтую карточку. У "бело-синих" только один фол за весь первый тайм.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Брюгге — Динамо Киев вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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