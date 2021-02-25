Лига Европы

Форвард оформил дубль в ворота Бенфики.

Лондонский Арсенал в рамках 1/16 финала Лиги Европы обыграл португальскую Бенфику (3:2).

Нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль, прокомментировал игру.

"Мы счастливы. Победы дают мне силы каждый день, а прошлые ошибки превращаются в силу. Команда проявила сильный характер, мы заслужили победу.

Очень тяжелая игра вышла. То, как мы сыграли сегодня вечером, станет примером для будущих матчей", — цитирует Обамеянга ВВС.

Отметим, что два голевых паса на Обамеянга отдал Букайо Сака. Он — лучший ассистент Лиги Европы в этом сезоне.

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