В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Арсенал дома обыграл Бенфику (3:2) и пробился в 1/8 финала турнира.

За "канониров" дважды забил Обамеянг на 21-й и 87-й минуте игры. Оба раза габонцу ассистировал Букайо Сака.

Таким образом Сака выбился в лидеры по количеству ассистов. На данный момент у него их восемь с начала прошлого сезона.

8 — Since the start of last season, no player has provided more assists in the UEFA Europa League than Bukayo Saka (8). Saviour. pic.twitter.com/zKeoKQYHxO