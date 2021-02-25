Футболист вытянул Арсенал в 1/8 финала ЛЕ.
Букайо Сака, getty images
25 февраля 2021, 22:26
В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Арсенал дома обыграл Бенфику (3:2) и пробился в 1/8 финала турнира.
За "канониров" дважды забил Обамеянг на 21-й и 87-й минуте игры. Оба раза габонцу ассистировал Букайо Сака.
Таким образом Сака выбился в лидеры по количеству ассистов. На данный момент у него их восемь с начала прошлого сезона.
Видео голов и обзор матча Арсенал — Бенфика можно смотреть на Football.ua.