Лига Европы
25 февраля 2021, 23:51
Динамо Киев вырвало у Брюгге путевку в 1/8 финала Лиги Европы
Решающий удар в сверхтяжелом для подопечных Мирчи Луческу поединке оказался на счету Виталия Буяльского.
Брюгге — Динамо Киев, фото ФК Динамо Киев
25 февраля 2021, 23:51
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Брюгге — Динамо Киев 0:1 (первый матч — 1:1)
Гол: Буялький, 83
Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Дирар (Окереке, 85), Баланта, Вормер, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Соболь (де Кейпер, 84) — Дост (Баджи, 57).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев (Шапаренко, 67), Сидорчук — Цыганков, Буяльский (Андриевский, 87), Родригес — Беседин.
Предупреждения: ван ден Кейбус — Беседин.