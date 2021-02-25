Лига Европы

Вашему вниманию результаты двух поединков второго по важности клубного еврокубка.

Завершился ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором Рома принимала на своем поле Брагу.

Подопечные Паулу Фонсеки отправили в ворота соперника два мяча, авторами которых стали Эдин Джеко и Карлес Перес, и пробились в следующую стадию турнира.

Итоговый счет двух матчей составил 5:1 в пользу Ромы.

Рома — Брага 3:1

Голы: Джеко, 24, Перес, 75, Майораль, 90+1 — Кристанте 88 (АГ).

В параллельном матче ПСВ встретился дома с Олимпиакосом и попытался совершить камбэк после прошлого поражения в гостях со счетом 2:4.

Футболистов нидерландского клуба устраивала победа со счетом 2:0, которую они умудрились упустить на 88-й минуте из-за гола Коки.

Итоговый счет двух матчей составил 4:5 в пользу клуба из Греции.

ПСВ — Олимпиакос 2:1

Голы: Зехави, 23, 43 — Кока, 88