Подопечные Стефано Пьоли вышли в следующую стадию турнира.
Милан - Црвена Звезда, getty images
25 февраля 2021, 23:55
Милан в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле Црвену Звезду и сыграл вничью со счетом 1:1.
Подопечные Стефано Пьоли открыли счет в дебюте матча усилиями Кессье, однако гости ответили в середине тайма благодаря точному удару Эль Фраду.
В дальнейшем команды так и не отметились забитыми голами. Как итог, Милан прошел дальше благодаря голам на выезде.
Милан — Црвена Звезда 1:1
Голы: Кессье, 9 (пенальти) — Эль Фарду, 24
Милан: Доннарумма — Романьоли, Диогу Далот, Калабрия (Тео, 66), Томори - Крунич (Ребич, 46), Кессье, Мейте — Чалханоглу, Кастильехо (Салемакерс, 66), Леау (Ибрагимович, 46).
Црвена Звезда: Борян — Гобельич, Панков, Дегенек, Гайич — Канга (Катаи, 69), Саного, Иванич (Николич, 84), Срнич (Петрович, 46) — Бен-Набуан (Фалько, 69), Фальчинелли (Павков, 72).
Предупреждения: Ибрагимович — Гобельич, Срнич
Удаление: Гобельич, 70