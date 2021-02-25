Лига Европы

Подопечные Стефано Пьоли вышли в следующую стадию турнира.

Милан в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле Црвену Звезду и сыграл вничью со счетом 1:1.

Подопечные Стефано Пьоли открыли счет в дебюте матча усилиями Кессье, однако гости ответили в середине тайма благодаря точному удару Эль Фраду.

В дальнейшем команды так и не отметились забитыми голами. Как итог, Милан прошел дальше благодаря голам на выезде.

Милан — Црвена Звезда 1:1

Голы: Кессье, 9 (пенальти) — Эль Фарду, 24

Милан: Доннарумма — Романьоли, Диогу Далот, Калабрия (Тео, 66), Томори - Крунич (Ребич, 46), Кессье, Мейте — Чалханоглу, Кастильехо (Салемакерс, 66), Леау (Ибрагимович, 46).

Црвена Звезда: Борян — Гобельич, Панков, Дегенек, Гайич — Канга (Катаи, 69), Саного, Иванич (Николич, 84), Срнич (Петрович, 46) — Бен-Набуан (Фалько, 69), Фальчинелли (Павков, 72).

Предупреждения: Ибрагимович — Гобельич, Срнич

Удаление: Гобельич, 70