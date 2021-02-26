Лига Европы

Еще одна немецкая команда покинула розыгрыш турнира.

Байер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле Янг Бойз и уступил со счетом 0:2.

Швейцарская команда открыла счет в начале второй половины игры усилиями Сибачо, а поставила точку под занавес встречи благодаря точному удару Фасснахта.

Байер — Янг Бойз 0:2 (первый матч — 3:4)

Голы: Сибачо, 48, Фасснахт, 86

Байер: Ломб — Синкгравен, Драгович (Грэй, 63), Та, Тапсоба, Фримпонг (Амири, 78) — Бэйли (Аларио, 63), Арангис, Диаби, Виртц, — Шик.

Янг Бойз: фон Балльмос — Цезигер, Лефор, Лустенбергер, Хефти — Фасснахт (Гаудино, 87), Лаупер, Эбишер (Сьерро, 87), Нгамале (Ридер, 69) — Элиа (Мамбимби, 78), Сибачо (Шпильманн, 78).

Предупреждения: Синкгравен