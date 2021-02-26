Лига Европы

Хорватская команда прошла в следующую стадию турнира.

Динамо З принимал Краснодар на своем поле в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы и добилось минимальной победы.

Единственный гол в матче забил Оршич на исходе получаса игрового времени. Хорваты выиграли и второй матч, уверенно пройдя дальше.

Динамо З — Краснодар 1:0 (первый матч — 3:2)

Гол: Оршич, 31

Динамо Загреб: Ливакович — Гвардиол, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски — Адеми, Якич, Маер (Мишич, 69), Иванушец (Атьемвен, 83), Оршич — Петкович (Гавранович, 87).

Краснодар: Агкацев — Смольников (Сулейманов, 70), Мартынович, Чернов, Панталеао — Классон, Газинский (Ари, 69), Ионов — Вильена (Ольссон, 60), Вандерсон, Кабелла.

Предупреждения: Маер — Вильена