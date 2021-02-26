Лига Европы

Наставник Динамо высказался о победе над Брюгге в ответном матче Лиги Европы.

Динамо Киев пробилось в 1/8 финала Лиги Европы благодаря минимальной победе над Брюгге в Бельгии, а автором единственного гола в этом матче стал Виталий Буяльский. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Я в перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, хорошо перекрываем атаки соперника, но при отборе мяча у нас не получалась игра в атаке. Мы спешили, суетились, делали ненужные касания, ненужные передачи. Слишком быстро хотели вывести игрока на ударную позицию. Во втором тайме мы этого уже не делали, мы начали больше контролировать мяч и угрожать воротам соперника".

"Если бы летом кто-то сказал, что мы дойдем до такой стадии еврокубков, никто бы не поверил. Команда растет от игры к игре. Молодые ребята растут. Наверное, давление этого матча, стресс, приводил к элементарным техническим ошибкам, которые допускали ребята. Хотя обычно такие ошибки им не присущи. Потихоньку они становятся игроками, которыми все хотят их видеть, игроками уровня такой команды, как Динамо Киев".

"Я сейчас думаю только о Динамо Киев. Давайте говорить об этом. Мы решили задачу выхода в следующий раунд и радуемся этому. Надеюсь, что обе украинские команды пройдут в Лиге Европы как можно дальше", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Брюгге — Динамо Киев вы можете на Football.ua.

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