Лига Европы

Football.ua анализирует, как складывался поединок 1/16 Лиги Европы между бельгийским Брюгге и киевским Динамо.

Перед стартом поединка букмекеры считали фаворитом противостояния Брюгге. И это неудивительно, бельгийцы сумели привезти комфортные 1:1 из Киева и вполне могли рассчитывать на итоговый успех и в домашней встрече.

Все понимали и Мирча Луческу в том числе, что, сыграв на домашнем поле в результативную ничью, его команда вынуждена будет забивать гол на выезде, а Брюгге может занять удобную позицию контратакующей команды.

Главный вопрос заключался в том, когда же Динамо начнет открываться и нагнетать обстановку у ворот Брюгге? Сразу со стартовых минут или же займет выжидательную позицию? Уже после поединка стало понятно, что на этот вопрос можно было ответить, увидев стартовый состав команды. Мы не увидели Попова в центре обороны, также на фланге вместо Де Пены появился Жерсон Родригес, но больше всего удивило отсутствие Николая Шапаренко.

Шапаренко всю осень был ключевым хавбеком Луческу и в такой важной игре он оказался на скамейке запасных.

Первые 60 минут матча были достаточно скучными. Динамо не открывалось, выбрав выжидательную позицию, а Брюгге тоже не спешил ходить в атаку большими силами, создавая полумоменты со стандартов и навесов с фланга.

На 67-й минуте матча Луческу начал двигать "свои фигуры" и делать свои ходы. Выход на поле Шапаренко – это был продуманный шаг, рассчитанный на то, что лучший футболист по продвижению мяча в Динамо сможет освежить и придать динамики атакам своей команды.

Все так и получилось. Выход Николая изменил структуру игры Динамо при построениях атак. Если Шепелев и Сидорчук отчасти делили между собой оборонительные и атакующие функции, располагаясь рядом над линией обороны, то после этой замены Сидорчук в фазе перехода из обороны в атаку начал опускаться в линию к своим центральным защитникам, а десятый номер действовал куда выше.

В итоге именно Шапаренко нанес первый действительно опасный удар по воротам Миньоле. Спустя полторы минуты мы увидели еще один удар с дальней дистанции чуть выше ворот. Динамо постепенно начало нагнетать и повышать скорости, видя, что ресурс этого Брюгге уже на пределе.

Луческу понял, где слабое место у этой команды, и начал целенаправленно туда давить. А слабым местом Брюгге оказался левый фланг. Именно туда вышел свежий Караваев вместо Кендзеры, и именно туда сместился Родригес во время голевой атаки.

В зоне правого полуфланга образовался перегруз, где одновременно находились: Сидорчук, Караваев, Родригес и Цыганков. Виктор сделал рывок за спины защитникам, и именно Соболь не уследил за своим оппонентом. Это становиться какой-то традицией, что в этом сезоне украинцы, играющие заграницей, в той или иной мере помогают Динамо в еврокубках.

В принципе, это все, что нужно разбирать в этом матче с тактической точки зрения. Динамо терпеливо выжидало весь матч, чтобы нанести свой единственный кинжальный выпад и забить. Мог ли Луческу пролететь с таким планом на игру? Конечно. И сейчас бы риторика всех журналистов была бы совсем другой. Была бы тьма статей о том, что Динамо даже не рискнуло и не попробовало забить гол, чтобы пройти дальше. Наставник киевлян сделал холодный расчет на ударную концовку, и это сработало.

Отдельно по такой игре хочется отметить капитана киевлян Сергея Сидорчука. Огромный объем черновой работы был проделан этим игроком. Он осуществил 5 перехватов, 4 отбора, 10 подборов мяча и выиграл 8 из 11 единоборств. Отсутствие моментов у ворот Бущана после забитого гола еще раз подчеркивает то, что Сидорчук в этот вечер выполнил свою работу на отлично.