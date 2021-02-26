Лига Европы

Центрбек Шахтера высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой Шахтеру предстоит встретиться с Ромой. Центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов поделился эмоциями от результатов минувшей жеребьевки.

"Хорошее впечатление от жеребьевки. Рома — это очень сильный соперник. Радует, что увидимся с бывшим тренером. Хотим посмотреть на себя в игре с такой командой как Рома".

"У нас будет настроение обыграть их, как и у Паулу Фонсеки будет желание пройти дальше. Тут никакого такого подтекста".

"С Динамо сыграть не хотел, дай Бог, чтобы мы встретились дальше. Не сказал бы, что слежу за Ромой, но иногда попадаю на их игры. Они играют в атакующий футбол, у них в команду пришел ряд топовых футболистов", — заявил Кривцов в программе Шлях до Гданська.

Напомним, первый матч Рома — Шахтер состоится 11 марта в Италии, а ответный поединок пройдет 18 марта в Киеве.

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