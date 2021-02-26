Лига Европы

Команда Луиша Каштру встретится с Ромой.

В штаб-квартире УЕФА, которая располагает в Ньоне, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой команды узнали своих соперников.

По итогам жребия стал известен оппонент и донецкого Шахтера. Им стала римская Рома. Первый матч подопечные Луиша Каштру проведут у себя дома.

Напомним, первые игры состоятся 11 марта 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 18 марта соответственно.

Также, стал известен соперник киевского Динамо на данном этапе. С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.