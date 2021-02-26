Лига Европы

Генеральный директор Шахтера высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой Шахтеру предстоит встретиться с Ромой. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поделился эмоциями от результатов минувшей жеребьевки.

"Конечно, очень интересная жеребьевка. Такая тенденция складывается: мы играли с Маккаби, где работает наш бывший сотрудник Патрик ван Леувен, теперь играем с Ромой Фонсеки. Если она сохранится, для нас это будет хорошо. Понятное дело, что Рома — это сильный соперник с хорошим тренером. У нашей команды будет дополнительная мотивация. Мне кажется, что когда мы играем с сильными соперниками, мы более сконцентрированы и мотивированы, добываем хороший результат. Поэтому будет сложная, интересная и интригующая игра, особенно в Киеве с болельщиками".

"Это профессиональная жизнь тренера. Когда играешь на таком уровне, рано или поздно будешь встречаться с теми, кто работал в твоем клубе. Каштру с пониманием к этому относится. Он считает соперника сложным, но фактор Фонсеки прибавит этой игре изюминки. Это будет одна из самых интересных пар в 1/8 финала, не хуже, чем Манчестер Юнайтед — Милан. Всем вовлеченным в футбол будет интересно следить за нашим противостоянием. Детальный анализ будем делать позже, в футболе все меняется в секунду".

"Наш твит оказался фартовым не только для Динамо. Украина — единственная страна не из топ-пятерки, которая сохранила две команды в Лиге Европы. Это очень большой задел и шаг, нам нужно бороться за коэффициенты. Если наш твит принес столько позитива Шахтеру и Динамо, в следующий раз мы сделаем то же самое", — заявил Палкин в программе Денисов Time.

Напомним, первый матч Рома — Шахтер состоится 11 марта в Италии, а ответный поединок пройдет 18 марта в Киеве.

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