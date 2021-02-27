Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео, посвященное будущему сопернику "бело-синих".

В швейцарском Ньоне уже состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Киевское Динамо на данном этапе встретится с испанским Вильярреалом.

Первый матч между командами пройдет 11-го февраля в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 19:55. А ответная игра состоится в Испании 18 марта. Начало в 22:00.

Football.ua подготовил видео-представление будущего соперника "бело-синих".

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