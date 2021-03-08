Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Вильярреал.
фото ФК Динамо Киев
08 марта 2021, 14:30
В рамках первого противостояния на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА киевское Динамо на поле НСК Олимпийский в столице Украины будет противостоять испанскому Вильярреалу.
Стоит отметить, что предстоящий поединок станет третьим в истории взаимоотношений данных клубов (одна победа испанцев и одна ничья в плей-офф Кубка УЕФА-2004/05).
Матч Динамо Киев — Вильярреал состоится 11-го марта, начало встречи — в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
Смотри представление соперника Шахтер по 1/8 финала Лиги Европы: