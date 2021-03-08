Лига Европы

Форвард пока не восстановился после повреждения.

Главный тренер римской Ромы Паулу Фонсека признался, что не уверен в готовности форварда клуба Эдина Джеко сыграть против Шахтера в Лиге Европы.

Дело в том, что босниец получил травму приводящей мышцы в игре Лиги Европы против Браги, и пока не восстановился на 100 процентов.

"Сложно сказать, будет ли готов Эдин Джеко к матчу против Лиги Европы против Шахтера. Он восстанавливается, начал работать на поле.

Будем смотреть, в каком он будет состоянии в ближайшие дни", — цитирует Фонсеку La Gazzetta dello Sport ссылаясь на DAZN.

Отметим, что первый поединок Шахтера против Ромы состоится в Риме, 11-го марта. Старт игры — в 22:00 по киевскому времени.