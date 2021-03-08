Форвард пока не восстановился после повреждения.
Эдин Джеко, getty images
08 марта 2021, 14:42
Главный тренер римской Ромы Паулу Фонсека признался, что не уверен в готовности форварда клуба Эдина Джеко сыграть против Шахтера в Лиге Европы.
Дело в том, что босниец получил травму приводящей мышцы в игре Лиги Европы против Браги, и пока не восстановился на 100 процентов.
"Сложно сказать, будет ли готов Эдин Джеко к матчу против Лиги Европы против Шахтера. Он восстанавливается, начал работать на поле.
Будем смотреть, в каком он будет состоянии в ближайшие дни", — цитирует Фонсеку La Gazzetta dello Sport ссылаясь на DAZN.
Отметим, что первый поединок Шахтера против Ромы состоится в Риме, 11-го марта. Старт игры — в 22:00 по киевскому времени.