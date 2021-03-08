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Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

В очередном материале проекта Лучшие в истории мы будем говорить о лучших полузащитниках Шахтера. О тех, кто строит атаки из глубины, отдает последний пас, разрушает атаки соперника еще в зародыше и бороздит фланги, терроризируя оборону соперника.

Напомним, были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

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Современный Шахтер радует россыпью талантливых полузащитников с бразильским гражданством, но и более старшее поколение фанатов "горняков" помнит высококлассных исполнителей в середине поля.

Пару центральных полузащитников мы предлагаем выбрать из четверки: Анатолий Тимощук, Матузалем, Фернандиньо и Михаил Соколовский. Роль "десятки", на наш взгляд, должна быть разыграна между Алексом Тейшерой и Жадсоном. На левом фланге предлагаем противостояние Валентин Сапронов — Виллиан, а на правом — Геннадий Зубов против Дугласа Косты.

Центральные полузащитники

Матузалем

Период выступлений: 2004 — 2007

Матчей: 86

Голы: 24

Ассисты: 14

Матузалем засветился на чемпионате мира среди игроков до 17 лет в далеком 1997 году и довольно быстро переехал в чемпионат Италии. Спустя пять лет выступлений переехал в Шахтер за 14 миллионов евро. Франселино провел в составе "горняков" всего лишь три года, но уверенно претендует на звание одного из самых сильных игроков, который надевал "оранжево-черную" футболку.

После ухода Анатолия Тимощука Матузалем стал капитаном команды, а по его действиям на поле было видно, что это исполнитель экстра-класса. Пускай бразилец и сыграл за Шахтер всего лишь 88 поединков, но буквально нескольких матчей хватило, чтобы ощутить уровень Матузалема. На счету Франселино, кстати, 26 голов и 13 результативных передач.

Матузалем выиграл два чемпионства вместе с Шахтером. Кто-то запомнил Матузалема за бесподобный гол "скорпионом" в ворота Севильи, а кто-то скандал, с которым он уходил из Шахтера. Бразилец разорвал контракт с Шахтером в одностороннем порядке и отправился в Сарагосу. Теперь сам полузащитник и испанский клуб должны "горнякам" почти 15 миллионов евро.

Анатолий Тимощук

Период выступлений: 1998 — 2007

Матчей: 493

Голы: 45

Ассисты: 121

Анатолий Тимощук, воспитанник волынского футбола, оказался в Шахтере в 1998 года. "Горняки" заплатили скромные 125 тысяч евро за многолетнего лидера команды. Примечательно, что приходил в команду Тимощук в роли нападающего, а уже там из него сделали полузащитника оборонительного плана.

Характер, шикарные навыки разрушения чужих атак, точный длинный пас, огромный объем "черновой" работы и сумасшедший удар - все это сочетал в себе Тимощук. С приходом Невио Скалы роль Анатолия в команде возросла — 22-летний полузащитник получил от итальянца капитанскую повязку. Постепенно интерес к Тимощуку стали проявлять в европейских топ-клубах, но он выбрал Зенит.

Тем не менее, до гранда футбола Тимощук все-таки добрался, успев выиграть Лигу чемпионов с Баварией. Анатолий выиграл с Шахтером три чемпионата Украины, четыре Кубка Украины и Суперкубок Украины и стал абсолютным рекордсменом сборной Украины по количеству сыгранных матчей.

Фернандиньо

Период выступлений: 2005 — 2013

Матчей: 281

Голы: 52

Ассисты: 50

Фернандиньо — один из первых бразильцев Шахтера, которому в будущем будет суждено усилить топ-клуб и принести Шахтеру серьезные деньги. Фернандо Луис Роза — так звучит настоящее имя полузащитника, приезжал в Шахтер в ранге чемпиона мира в возрасте до 20 лет и был игроком куда более атакующего плана, чем мы привыкли видеть его сейчас.

Фернандиньо перебрался в Шахтер в 2005 году, но стал ключевым исполнителем лишь после ухода Франселино Матузалема. С течением карьеры в Шахтере бразилец перепрофилировался из игрока чуть ли не атаки в полузащитника плана бокс-ту-бокс, а сейчас его можно и вовсе наблюдать в центре обороны Манчестер Сити.

Блестящая техника и баланс сочетались с умением бороться и неуступчивостью. Лидерские качества и неординарный интеллект - все это было козырями бразильца. Фернандиньо один из символов европейских триумфов Шахтера. Победа в Кубке УЕФА, выступление с Челси и Ювентусом в одной группе Лиги чемпионов и менее глобальные успехи дончан не были бы возможны без фундамента в центре поля в лице Фернандиньо.

Полузащитник отыграл за "горняков" 281 поединок, забив 52 гола и сделав 50 результативных передач. Сорокамиллионное предложение Манчестер Сити подытожило восьмилетнее пребывание Фернандиньо в Донецке, за которое на внутренней арене он выиграл семь чемпионатов Украины, пять Кубков Украины и три Суперкубка Украины.

Михаил Соколовский

Период выступлений: 1974—1987

Матчей: 481

Голы: 103

Михаил Соколовский, уроженец Славянска, до перехода в Шахтер провел несколько лет в Авангарде из Краматорска, СК Чернигове и запорожском Металлурге. Перебрался в Шахтер полузащитник в 1974 году, отклонив предложение Валерия Лобановского, который звал его в Динамо.

Соколовский представлял из себя универсального игрока центра поля, который крепко стоял на ногах, но и обладал точной передачей на любую дистанцию. Михаил провел в Шахтере четырнадцать сезонов, шесть из которых с капитанской повязкой и успел стать самым титулованным игроком "горняков" во время Советского союза.

Вместе с Шахтером Соколовский завоевал два комплекта серебряных наград чемпионата СССР, Суперкубок СССР, дважды выигрывал Кубок СССР и еще три раза доходил до его финала. К тому же, полузащитник по прозвищу "Бригадир" стал лучшим бомбардиром "горняков" в чемпионатах СССР с 87 голами.

Редакция Football.ua считает, что пару центральных полузащитников в символической сборной Шахтера всех времен должны составить Михаил Соколовский и Фернандиньо.

Теперь же выбор за нашими читателями. Какая пара должна быть в легендарном составе Шахтера?

Центральный атакующий полузащитник

Жадсон

Период выступлений: 2005 — 2012

Матчей: 258

Голы: 60

Ассисты: 42

Жадсон, игрок невысокого роста, который всегда лучился позитивом, перебрался в стан "горняков" в январе 2005 года из Атлетико Паранаэнсе за пять миллионов евро. Проявить себя в первые полсезона было довольно трудно, но Жадсон смог отметиться тремя забитыми голами в девяти поединках, большая часть из которых не были полными.

Со следующего же сезона бразилец стал одним из важнейших игроков "горняков". Сперва Мирча Луческу использовал Жадсона на левом фланге, но вскоре, как и во многих случаях, изменил позицию своему подопечному. Бразилец стал разыгрывающим Шахтера, а количество его результативных действий росло. Почти каждый из сезонов бразилец набирал около двадцати баллов по системе гол+пас.

Апогеем карьеры бразильца в Шахтере стал победный гол в финале Кубка УЕФА уже в дополнительное время. В общей сложности, Жадсон провел за дончан семь сезонов, после чего вернулся в родной чемпионат. Фанатам же Шахтера бразилец запомнился благодаря красивой игре, шести чемпионским титулам, двум Кубкам, трем Суперкубкам и легендарному "Где Динамо, где?".

Алекс Тейшера

Период выступлений: 2010 — 2016

Матчей: 493

Голы: 45

Ассисты: 121

Вторым претендентом на позицию центрального атакующего полузащитника в сборной Шахтера всех времен будет более "свежий" пример удачной селекционной работы "горняков". Быть может, разглядеть лучшего игрока молодежного чемпионата мира было не так проблематично, но бразилец выбрал именно Шахтер, который в тот момент был на слуху после победы в Кубке УЕФА.

Поговаривают, что тогда Тейшерой интересовались Манчестер Юнайтед и Челси, но английские клубы не смогли договориться с Васко да Гама. Алексу потребовалось достаточно много времени на адаптацию в Шахтере. В какой-то момент даже казалось, что трансфер может стать провальным, но со временем талант бразильца дал о себе знать.

За пять лет в составе "горняков" Тейшера провел 222 поединка, в которых отметился 89 забитыми голами и 25 результативными передачами. Мяч будто привязывался в ногам талантливого бразильца, а соперники были вынуждены капитулировать. Тейшера помог Шахтеру получить пять чемпионств, три Кубка, четыре Суперкубка и 50 миллионов евро, а сам, видимо, обменял безбедную жизнь своей семьи на много поколений вперед на карьеру в европейском топ-чемпионате.

Редакция Football.ua считает, что занять место центрального атакующего полузащитника символической сборной Шахтера всех времен должен Жадсон.

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен быть центральным атакующим полузащитником в легендарном составе Шахтера?

Левый полузащитник

Виллиан

Период выступлений: 2007 — 2013

Матчей: 221

Голы: 37

Ассисты: 63

Виллиан — еще один игрок, который покидал Шахтер со сканд заявил о себе в Коринтиансе, который получил за трансфер бразильца 14 миллионов евро. С первого же сезона бразилец получал огромное доверие со стороны Мирчи Луческу, наиграв 28 поединков, пускай и преимущественно выходя на замену.

Тем не менее, уже в следующем сезоне, триумфальном для "горняков" в Кубке УЕФА, бразильский вингер провел 52 матча, забив восемь голов и сделав 12 результативных передач. Коронное смещение Виллиана с левого фланга в центр уже тогда вызывало восхищение. Уникальная техника, резкость и поставленный удар помогали бразильцу завоевывать сердца.

Однако, как это часто бывает, бразильцы перерастают уровень украинского чемпионата и жаждут перебраться в другую лигу. Виллиан в итоге перебрался в Челси, хоть и сперва ушел в Анжи. "Горняки" не хотели отпускать бразильца за сумму меньше 35 миллионов евро, что лондонцев не устраивало. Виллиан провел в Анжи всего лишь полгода и все-таки оказался в стане "синих".

Валентин Сапронов

Период выступлений: 1952—1963

Матчей: 270

Голы: 49

Валентин Сапронов родился в Авдеевке и в юношестве играл за местный Локомотив, а после перебрался в одноименную команду из Ясиноватой. Именно там Сапронова заметили и пригласили в Шахтер в 1951 году. Когда в команду пришел Олег Ошенков, Валентин был капитаном и самым опытным игроком в составе.

Именно при новом тренере Сапронов добился главных титулов в своей футбольной карьере — побед в Кубке СССР 1961 и 1962 года. В финальном матче второго триумфального розыгрыша Сапронов отметился голом в начале встречи. Валентин мог действовать и на позиции левого полузащитника и в нападении.

Сапронов запомнился болельщикам сумасшедшей скоростью — "он летел быстрее ветра". Кроме того, Валентин стал единственным игроком того Шахтера, который удостоился звания мастера спорта СССР.

Редакция Football.ua считает, что занять место левого полузащитника символической сборной Шахтера всех времен должен Валентин Сапронов.

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен быть левым полузащитником в легендарном составе Шахтера?

Правый полузащитник

Дуглас Коста

Период выступлений: 2010 — 2015

Матчей: 202

Голы: 38

Ассисты: 40

Вместе с Алексом Тейшерой в Шахтер перебрался и Дуглас Коста. Такое совпадение вовсе не случайно — именно эти два исполнителя были ключевыми в составе сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира. Примечательно, что Коста все-таки был в тени Алекса Тейшеры, но смог очень быстро адаптироваться и сразу начал показывать отличную игру.

Подобно Виллиану на левом фланге, Коста уничтожал защитников бесподобным смещением в центр, резкостью и хлестким ударом. Очень пластичный и маневренный бразилец уже за первые послезона в составе Шахтера провел 15 поединков, забив пять голов и сделав две результативные передачи. Коста был неотъемлемой частью команды, которая не давала спуску даже европейским грандам.

В общей сложности Дуглас Коста провел за Шахтер 202 матча, отметившись 38 голами и 40 ассистами, после чего перебрался в Баварию, которая согласилась заплатить требуемую сумму, полностью окупив те 8 миллионов евро, которые "горняки" уплатили Гремио. С Шахтером бразилец выиграл пять чемпионств, три Кубка и три Суперкубка Украины.

Геннадий Зубов

Период выступлений: 1995—2004

Матчей: 311

Голы: 73

Геннадий Зубов оказался в Шахтере в 1994 году, перейдя из стана алчевской Стали. В первом сезоне полузащитник был игроком ротации, но уже в следующим стал важным исполнителем основы и почти десять лет никому не отдавал свое место в стартовом составе донецкой команды.

Юркий и шустрый Геннадий Зубов запомнился поклонникам "оранжево-черных" своими реактивными рывками по правому флангу, которые вгоняли в ступор оборону соперника и не давали расслабиться ни на минуту. К тому же, полузащитник отмечался неплохой результативностью и не раз получал комплименты за свое техническое оснащение.

Зубов успел выиграть чемпионский титул при Невио Скале, но эпоху успехов под руководством Мирчи Луческу не застал. Тот Шахтер постепенно переходил на иностранный вектор, как среди тренеров, так и среди игроков, а потому с Зубовым решили попрощаться. Также на счету реактивного полузащитника четыре Кубка Украины.

Редакция Football.ua считает, что занять место правого полузащитника символической сборной Шахтера всех времен должен Дуглас Коста.

Теперь же выбор за нашими читателями. Кто должен быть правым полузащитником в легендарном составе Шахтера?

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