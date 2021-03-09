Лига Европы

Стала известна бригада арбитров на матч одной из украинских команды в Лиге Европы.

Согласно опубликованной информации на официальном сайте УЕФА, на первый поединок стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между римской Ромой и донецким Шахтером была назначена португальская бригада арбитров.

В ее состав вошли:



Главный арбитр: Артур Соареш Диаш;

Ассистенты рефери: Руи Тавареш и Паулу Соареш;

Четвертый арбитр: Тьягу Мартинш;

Арбитр VAR: Жоау Пиньейру;

Ассистент арбитра VAR: Луиш Годинью.

В контексте данного назначения, стоит отметить тот факт, что клубы в своей истории по разу встречались с данной бригадой представителей Фемиды, однако имели противоположный друг другу опыт.

Так, Шахтер в рамках домашнего поединка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 уступил английскому Манчестер Сити (0:3), а Рома одержала гостевую победу над азербайджанским Карабахов (2:1) на аналогичной стадии, но в сезоне-2017/18.

Отметим также и тот факт, что главные тренеры обеих команд: Паулу Фонсека и Луиш Каштру, являются соотечественниками будущих арбитров очной дуэли между итальянским и украинским клубами.

Матч Рома — Шахтер состоится в ближайший четверг, 11 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.